صربيا تصعق ليتوانيا بفوز كبير في مونديال السلة
التاريخ
9/5/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بلغت صربيا نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الثالثة بعد استقلالها عن مونتينيغرو، وذلك بصعقها ليتوانيا بفوز كبير مستحق 87-68 يوم أمس في مانيلا. ودخلت ليتوانيا المواجهة وهي المرشحة الأوفر حظاً لبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة، بعد 2010 (حلت ثالثة) و2015 (رابعة)، ولا سيما أنها لم تذق طعم الهزيمة في الدورين الأول والثاني وتغلبت على الولايات المتحدة 110-104 في المباراة الأخيرة من الدور الثاني (دور مجموعات أيضاً). لكن بعدما كانت البداية لصالحهم وجد يوناس فالانشيوناس ورفاقه أنفسهم يلهثون خلف النتيجة بعدما عجزوا عن مجاراة الصرب الذين سيطروا تماماً على المواجهة، في طريقهم لحسم اللقاء وبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة بالصيغة الحالية لبلادهم بعد 2010 حين حلوا في المركز الرابع و2014 حين نالوا الوصافة، والخامسة بالجمل بعدما نالوا مع مونتينيغرو اللقب عامي 1998 و2002. وبلغت صربيا نصف النهائي رغم افتقادها نجم دنفر ناغتس بطل «إن بي أيه» نيكولا يوكيتش وخسارتها جهود بوريتسا سيمانيتش بعد خضوعه لجراحة من أجل استئصال كليته نتيجة تعرضه لضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان خلال دور المجموعات في 30 أغسطس. وكان بوغدان بوغدانوفيتش أفضل لاعبي صربيا بتسجيله 21 نقطة، بينها 18 في الشوط الأول، وأضاف فيليب بيتروسيف 17، بينها 3 ثلاثيات من أصل 3 محاولات، فيما كان تاداس سيديكيرسكيس (14 نقطة مع 9 متابعات) وروكاس يوكوبايتيس (13 مع 9 تمريرات حاسمة) وفالانشيوناس (11 نقطة) الأفضل في صفوف ليتوانيا.
«هذا الانتصار من أجله»
وأقر بوغدانوفيتش بعد اللقاء: «كنت متوتراً بعض الشيء، وجزء من ذلك يعود إلى أني خسرت ضد ليتوانيا مع منتخب الشباب. قال بوريستا سيمانيتش لنا في رسالة.. أيها الشبان، أنا في صحة جيدة، لا تقلقوا وفوزوا من أجلي الليلة». وتابع: «لقد جعلنا موحدين. هذا الشاب مذهل. هذا الانتصار من أجله». وتلتقي صربيا في نصف النهائي المقرر يوم الجمعة الفائز من مواجهة اليوم بين منتخبي سلوفينيا وكندا. وبدأت ليتوانيا اللقاء بقوة وتقدمت 16-10 و18-12 بفضل جهود فالانشيوناس، لكن صربيا رفضت السماح لمنافستها بالابتعاد وتمكنت من إدراك التعادل 20-20 و22-22، قبل أن تنهي الربع متخلفة بفارق نقطة 24-25 بعدما نجحت في محاولة فقط من أصل أربع من خارج القوس، مقابل 5 من أصل 7 لمنافستها.
ودخل الصرب في الأجواء بشكل أفضل في بداية الربع الثاني وتقدموا 30-25 بعدما سجلوا 8 نقاط متتالية من دون رد لليتوانيا التي تخلفت مع انتصاف الربع 31-38، ثم 33-41 عقب ثلاثية من بوغدان بوغدانوفيتش الذي جعل النتيجة 46-38 لبلاده في آخر 50 ثانية ثم 49-38 بثلاثية أخرى في الثواني العشر الأخيرة، لينهي نجم أتلانتا هوكس الشوط الأول مع 18 نقطة بنسبة نجاح 80 بالمائة (8 محاولات ناجحة من أصل 10) ورغم محاولات الليتوانيين في بداية الربع الثالث وتقليصهم الفارق إلى 7 نقاط 48-55، عرف الصرب كيف يحبطون عزيمتهم بالتسجيل في الوقت المناسب، موسعين الفارق الى 11 مجدداً 59-48 بعد سلة استعراضية سهلة لنيكولا يوفيتش. ووجه ستيفان يوفيتش صفعة قاسية لليتوانيا بتسجيله ثلاثية ليمنح بلاده أكبر فارق 14 نقطة 62-48 مع انتصاف الربع تقريباً، ثم بات 16 نقطة 67-51 بعد سلة لأليكسا أفراموفيتش ثم 71-53 بعد سلة استعراضية لفيليب بيتروسيف في آخر 1.09 دقيقة.
واستقر الفارق عند 18 نقطة 73-55 مع نهاية الربع الثالث بعد سلة من أفراموفيتش في آخر 5 ثوانٍ، ثم بدأت صربيا الربع الأخير بنفس الوتيرة ووسعت الفارق إلى 21 نقطة 76-55 بثلاثية من أفراموفيتش نفسه. وبثلاثية من بيتروسيف بات الفارق 25 نقطة 82-57 بعد 4 دقائق على بداية الربع قبل أن يستقر في النهاية عند 19 نقطة 87-68.
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