صربيا تصعق ليتوانيا بفوز كبير في مونديال السلة

بلغت‭ ‬صربيا‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬استقلالها‭ ‬عن‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬وذلك‭ ‬بصعقها‭ ‬ليتوانيا‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬مستحق‭ ‬87‭-‬68‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭. ‬ودخلت‭ ‬ليتوانيا‭ ‬المواجهة‭ ‬وهي‭ ‬المرشحة‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬لبلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بعد‭ ‬2010‭ (‬حلت‭ ‬ثالثة‭) ‬و2015‭ (‬رابعة‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تذق‭ ‬طعم‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬الدورين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬وتغلبت‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬110‭-‬104‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ (‬دور‭ ‬مجموعات‭ ‬أيضاً‭). ‬لكن‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬لصالحهم‭ ‬وجد‭ ‬يوناس‭ ‬فالانشيوناس‭ ‬ورفاقه‭ ‬أنفسهم‭ ‬يلهثون‭ ‬خلف‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬عجزوا‭ ‬عن‭ ‬مجاراة‭ ‬الصرب‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬تماماً‭ ‬على‭ ‬المواجهة،‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬لحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬وبلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالصيغة‭ ‬الحالية‭ ‬لبلادهم‭ ‬بعد‭ ‬2010‭ ‬حين‭ ‬حلوا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬و2014‭ ‬حين‭ ‬نالوا‭ ‬الوصافة،‭ ‬والخامسة‭ ‬بالجمل‭ ‬بعدما‭ ‬نالوا‭ ‬مع‭ ‬مونتينيغرو‭ ‬اللقب‭ ‬عامي‭ ‬1998‭ ‬و2002‭. ‬وبلغت‭ ‬صربيا‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬رغم‭ ‬افتقادها‭ ‬نجم‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬بطل‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬وخسارتها‭ ‬جهود‭ ‬بوريتسا‭ ‬سيمانيتش‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬لجراحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استئصال‭ ‬كليته‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضه‭ ‬لضربة‭ ‬مرفق‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭. ‬وكان‭ ‬بوغدان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬صربيا‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وأضاف‭ ‬فيليب‭ ‬بيتروسيف‭ ‬17،‭ ‬بينها‭ ‬3‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬3‭ ‬محاولات،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تاداس‭ ‬سيديكيرسكيس‭ (‬14‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬متابعات‭) ‬وروكاس‭ ‬يوكوبايتيس‭ (‬13‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬وفالانشيوناس‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ليتوانيا‭.‬

‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬من‭ ‬أجله‮»‬

وأقر‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬متوتراً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أني‭ ‬خسرت‭ ‬ضد‭ ‬ليتوانيا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭. ‬قال‭ ‬بوريستا‭ ‬سيمانيتش‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭.. ‬أيها‭ ‬الشبان،‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬جيدة،‭ ‬لا‭ ‬تقلقوا‭ ‬وفوزوا‭ ‬من‭ ‬أجلي‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جعلنا‭ ‬موحدين‭. ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬مذهل‭. ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬من‭ ‬أجله‮»‬‭. ‬وتلتقي‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وكندا‭. ‬وبدأت‭ ‬ليتوانيا‭ ‬اللقاء‭ ‬بقوة‭ ‬وتقدمت‭ ‬16‭-‬10‭ ‬و18‭-‬12‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬فالانشيوناس،‭ ‬لكن‭ ‬صربيا‭ ‬رفضت‭ ‬السماح‭ ‬لمنافستها‭ ‬بالابتعاد‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬20‭-‬20‭ ‬و22‭-‬22،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬الربع‭ ‬متخلفة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬24‭-‬25‭ ‬بعدما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس،‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬7‭ ‬لمنافستها‭. ‬

ودخل‭ ‬الصرب‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدموا‭ ‬30‭-‬25‭ ‬بعدما‭ ‬سجلوا‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬لليتوانيا‭ ‬التي‭ ‬تخلفت‭ ‬مع‭ ‬انتصاف‭ ‬الربع‭ ‬31‭-‬38،‭ ‬ثم‭ ‬33‭-‬41‭ ‬عقب‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬بوغدان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬النتيجة‭ ‬46‭-‬38‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬50‭ ‬ثانية‭ ‬ثم‭ ‬49‭-‬38‭ ‬بثلاثية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لينهي‭ ‬نجم‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بنسبة‭ ‬نجاح‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ (‬8‭ ‬محاولات‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭) ‬ورغم‭ ‬محاولات‭ ‬الليتوانيين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬وتقليصهم‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬48‭-‬55،‭ ‬عرف‭ ‬الصرب‭ ‬كيف‭ ‬يحبطون‭ ‬عزيمتهم‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬موسعين‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬مجدداً‭ ‬59‭-‬48‭ ‬بعد‭ ‬سلة‭ ‬استعراضية‭ ‬سهلة‭ ‬لنيكولا‭ ‬يوفيتش‭. ‬ووجه‭ ‬ستيفان‭ ‬يوفيتش‭ ‬صفعة‭ ‬قاسية‭ ‬لليتوانيا‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬ليمنح‭ ‬بلاده‭ ‬أكبر‭ ‬فارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬62‭-‬48‭ ‬مع‭ ‬انتصاف‭ ‬الربع‭ ‬تقريباً،‭ ‬ثم‭ ‬بات‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬67‭-‬51‭ ‬بعد‭ ‬سلة‭ ‬لأليكسا‭ ‬أفراموفيتش‭ ‬ثم‭ ‬71‭-‬53‭ ‬بعد‭ ‬سلة‭ ‬استعراضية‭ ‬لفيليب‭ ‬بيتروسيف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬1‭.‬09‭ ‬دقيقة‭. ‬

واستقر‭ ‬الفارق‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬73‭-‬55‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬سلة‭ ‬من‭ ‬أفراموفيتش‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬5‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬ثم‭ ‬بدأت‭ ‬صربيا‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬بنفس‭ ‬الوتيرة‭ ‬ووسعت‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬76‭-‬55‭ ‬بثلاثية‭ ‬من‭ ‬أفراموفيتش‭ ‬نفسه‭. ‬وبثلاثية‭ ‬من‭ ‬بيتروسيف‭ ‬بات‭ ‬الفارق‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬82-57‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬87‭-‬68‭.‬



