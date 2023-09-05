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استبعاد أنتوني من تشكيلة البرازيل

9/5/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


استُبعد‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬جناج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المقبلة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجسدي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭. ‬وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أنتوني‭ ‬استُبعد‭ ‬من‭ ‬أجل‭: ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الضحية‭ ‬المفترضة‭ ‬واللاعب‭ ‬والمنتخب‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرازيليين‮»‬‭. ‬وسيحلّ‭ ‬مهاجم‭ ‬أرسنال‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬محل‭ ‬أنتوني‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬بوليفيا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬والبيرو‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭. ‬

ونفى‭ ‬أنتوني‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجسدي‭ ‬على‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭ ‬غابرييلا‭ ‬كافالين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭: ‬‮«‬ضحية‭ ‬اتهامات‭ ‬باطلة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أنتوني‭: ‬‮«‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬بهدوء‭ ‬أن‭ ‬الاتهامات‭ ‬كاذبة،‭ ‬وأن‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬قُدّمت‭ ‬وستُقدّم‭ ‬ستُظهر‭ ‬أنني‭ ‬بريء‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬النفي‭ ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬برازيلية‭ ‬رسائل‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب،‭ ‬يُزعم‭ ‬أنها‭ ‬بين‭ ‬أنتوني‭ ‬وكافالين‭ ‬وأن‭ ‬اللاعب‭ ‬يهدد‭ ‬فيها‭ ‬شريكته‭ ‬السابقة‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬قالت‭ ‬كافالين‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬الاعتذار‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الركلات‭ ‬والاعتداءات‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬أنتوني‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بكلمة‭ ‬‮«‬آسف‮»‬‭. ‬وتظهر‭ ‬كافالين‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الصور‭ ‬وهي‭ ‬مصابة‭ ‬بجرح‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الرأس‭. ‬

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