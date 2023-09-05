استبعاد أنتوني من تشكيلة البرازيل

استبعاد أنتوني من تشكيلة البرازيل
التاريخ
9/5/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استُبعد البرازيلي أنتوني جناج مانشستر يونايتد الإنكليزي من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم المقبلة يوم الاثنين، بعد اتهامات بالاعتداء الجسدي من قبل صديقته السابقة. وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استُبعد من أجل: «الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين». وسيحلّ مهاجم أرسنال غابريال جيزوس محل أنتوني في التشكيلة التي ستواجه بوليفيا في الثامن من سبتمبر الحالي والبيرو في 12 من الشهر نفسه.
ونفى أنتوني (23 عاماً) يوم الاثنين الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على «إنستغرام»، مشيراً إلى أنه كان: «ضحية اتهامات باطلة». وقال أنتوني: «أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قُدّمت وستُقدّم ستُظهر أنني بريء». وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحفية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.
وفي إحدى المحادثات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية قالت كافالين إنه يجب عليه الاعتذار عن «الركلات والاعتداءات». ثم يبدو أن أنتوني يرد على ذلك بكلمة «آسف». وتظهر كافالين أيضاً في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.
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