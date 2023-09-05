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الشباب يضم البلجيكي كاراسكو

9/5/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عزز‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صفوفه‭ ‬بلاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بعقد‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭. ‬وقال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أكس‮»‬‭: ‬‮«‬وقعت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬برئاسة‭ ‬الاستاذ‭ ‬خليف‭ ‬الهويشان‭ ‬رسمياً‭ ‬عقد‭ ‬انضمام‭ ‬اللاعب‭ ‬البلجيكي‭ ‬الدولي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬مواسم‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الإسباني،‭ ‬وتمنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الشبابية‭ ‬للاعب‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬شيخ‭ ‬الأندية‮»‬‭. ‬

ونشر‭ ‬الشباب‭ ‬صوراً‭ ‬للاعب‭ ‬البلجيكي‭ ‬بقميص‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬الرقم‭ ‬23،‭ ‬مرفقاً‭ ‬إياها‭ ‬بتعليق‭: ‬‮«‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬يزهاك‮»‬‭. ‬ودافع‭ ‬ابن‭ ‬الثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬أولى‭ ‬بين‭ ‬2015‭ ‬و2018‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بألوان‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مرَّ‭ ‬خلالها‭ ‬بالدوري‭ ‬الصيني‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬بين‭ ‬2018‭ ‬و2020‭ ‬مع‭ ‬داليان‭. ‬ويلتحق‭ ‬صاحب‭ ‬الـ66‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬بركب‭ ‬النجوم‭ ‬الذي‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬وبات‭ ‬ثالث‭ ‬أجنبي‭ ‬ينضمّ‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬بعد‭ ‬المهاجم‭ ‬السنغالي‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو‭ (‬من‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الفرنسي‭) ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬كويار‭ (‬من‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭). ‬


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