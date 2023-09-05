(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسعى المنتخبان الموريتاني والسوداني الى اللحاق بركب المتأهلين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة مطلع العام المقبل في ساحل العاج، عندما يستضيف الأول الغابون، ويحل الثاني ضيفا على جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت في الجولة السادسة الأخيرة.
وتقام الجولة السادسة الأخيرة على مدى ستة أيام اعتبارا من اليوم حيث تفتتح بمباراة هامشية في المجموعة العاشرة بين ليبيا وضيفتها غينيا الاستوائية، وتختتم بقمة ساخنة بين الكاميرون وبوروندي لحسم البطاقتين الأخيرتين عن التصفيات والمجموعة الثالثة. وتشهد الجولة الاخيرة منافسة مثيرة على البطاقات التسع المتبقية بعدما تأهل 15 منتخبا إلى العرس القاري هي ساحل العاج البلد المضيف وزامبيا (المجموعة الثامنة) ونيجيريا وغينيا بيساو (الاولى) وبوركينا فاسو والرأس الأخضر (الثانية) ومصر الوصيفة وغينيا (الرابعة) والجزائر (السادسة) ومالي (السابعة) وغينيا الاستوائية وتونس (العاشرة) والمغرب وجنوب إفريقيا (الحادية عشرة) والسنغال حاملة اللقب (الثانية عشرة). ويتنافس المنتخبان الموريتاني والسوداني على بطاقتي المجموعة التاسعة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون. وتتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين أمام موريتانيا والغابون، فيما يحتل السودان المركز الاخير. وكانت موريتانيا تحتل الصدارة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة امام الكونغو الديمقراطية والغابون، لكن «المرابطين» خسروا نقطة التعادل في مواجهتهم لجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة الرابعة بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، فاعتبروا خاسرين المواجهة (0-3) وتراجعوا الى المركز الثاني فيما انتزعت جمهورية الكونغو الصدارة بفارق نقطتين.
«مؤازرة جماهيرية»
ويملك كل من المنتخب الكونغولي الديمقراطي والموريتاني مصيره بيديه لكونهما يلعبان على أرضهما السبت ضد السودان والغابون تواليا ويحتاجان الى التعادل فقط لحسم البطاقتين، وإن كانت موريتانيا بحاجة الى تعادل سلبي وليس إيجابيا بعدما تعادلت مع الغابون 0-0 في ليبروفيل. وأكد مدرب موريتانيا أمير عبدو الذي يحمل جنسيتي جزر القمر وفرنسا في تصريح لموقع الاتحاد المحلي جاهزية اللاعبين، مضيفا: «ندرك أن خصمنا صعب المنال ويمتلك مؤهلات عالية ولديه نجوم في البطولات الكبرى لكننا نطمح الى التأهل ونقوم مع طواقمنا بعمل جيد وكل تحضيراتنا بهدف تحقيق نتائج، فهذا الموعد يهم الجميع».
وطالب عبدو الجماهير بالتواجد بكثرة في الملعب، وقال: «أريد أن أرى الملعب يهتز بأكمله، وأن يرافقنا الجمهور بالتشجيع والمؤازرة من الدقيقة الأولى حتى صفارة النهاية». في المقابل، يحتاج السودان الى الفوز على جمهورية الكونغو لضمان بطاقته بعدما تغلب على الاخيرة 2-1 في الجولة الثانية.
«لن نهدر فرصتنا»
ولن تكون مهمة السودان سهلة وخصوصا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بسبب القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويدخل «صقور الجديان» المباراة بعد إقالة مدربهم المغربي بادو الزاكي عقب الخسارة امام موريتانيا 0-3 في الجولة الخامسة، وسيقودهم مواطن الاخير ومساعده يوسف فرتوت. وأجمع نجوم السودان على صعوبة المباراة ضد الكونغو لكنهم أبدوا رغبتهم في التأهل للنهائيات. وقال نجم المريخ مصطفى كرشوم في تصريحات عقب المعسكرين الاعداديين في العراق والسعودية: «أعتقد أنها المباراة الأصعب في مشوارنا بالتصفيات لكونها الاخيرة والحاسمة، اعتدنا الظهور في النهائيات، والمراحل المتقدمة في البطولات مع الأندية والمنتخبات، ولن نهدر فرصتنا رغم صعوبة المهمة».
«ظهورنا الى الحائط»
تواجه الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات، خطر الفشل في التأهل للنهائيات عندما تستضيف بوروندي في ياوندي. وحققت الكاميرون فوزا واحدا فقط في ثلاث مباريات في المجموعة التي تحتل فيها المركز الثاني برصيد أربع نقاط بينها نقطة واحدة في مواجهتيها لناميبيا المتصدرة والتي تغيب عن الجولة الاخيرة لكون المجموعة تضم ثلاثة منتخبات بعد إقصاء كينيا من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي. وتتقاسم الكاميرون المركز الثاني مع ضيفتها بوروندي برصيد 4 نقاط لكل منهما. واعترف مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ بصعوبة مهمة «الأسود غير المروضة» قائلا: «ظهورنا إلى الحائط».
وكانت الكاميرون تغلبت على بوروندي بهدف لكارل توكو إيكامبي في الجولة الاولى في تنزانيا لان بوروندي لا تملك ملعبا بمعايير دولية.
وتدرك الكاميرون جيدا ان الفوز سيمنحها بطاقة التأهل مع ناميبيا، فيما سيدخلها التعادل في حسابات حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة نقاطا (5 لكل منها). وفي المجموعة الخامسة، انحصرت المنافسة على البطاقتين بين غانا المتصدرة (9 نقاط) وأنغولا (8) وجمهورية إفريقيا الوسطى (7).
وتلعب أنغولا مع مدغشقر، وغانا مع جمهورية إفريقيا الوسطى الخميس. وتحتاج غانا الى التعادل فقط، وقد تتأهل حتى في حال الخسارة شرط تعثر أنغولا أمام ضيفتها مدغشقر صاحبة المركز الاخير برصيد نقطتين.
في المقابل، بقيت المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة السادسة بين تنزانيا الثانية (7 نقاط) وأوغندا الثالثة (4) بعدما حسمت الجزائر المتصدرة بالعلامة الكاملة (15 نقطة) البطاقة الاولى.
وتحل تنزانيا ضيفة على الجزائر اليوم، فيما تحل أوغندا ضيفة على النيجر التي خرجت خالية الوفاض. ويكفي تنزانيا التعادل للحاق بركب المتأهلين، لكن خسارتها وفوز أوغندا سيجعلهما تتساويان في عدد النقاط وسيتم اللجوء الى فارق الاهداف لكونهما يتساويان أيضا في المواجهتين المباشرتين حيث تبادلا الفوز على بعضهما بهدف وحيد. ولا تختلف الامور في المجموعة السابعة حيث اقتصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين غامبيا الثانية (9 نقاط) والكونغو الثالثة (6 نقاط) بعدما ظفرت مالي المتصدرة بالبطاقة الأولى.
ويلتقي المنتخبان الغامبي والكونغولي الأحد في قمة حاسمة حيث يكفي الأول التعادل لبلوغ النهائيات. وتلعب مالي مع جنوب السودان مباراة هامشية الجمعة. وتحتاج موزامبيق الى التعادل مع ضيفتها ومنافستها الوحيدة على البطاقة الثانية للمجموعة الثانية عشرة بنين السبت للحاق بالسنغال المتصدرة الى النهائيات. وتتفوق موزامبيق بفارق نقطتين عن بنين التي أنعشت آمالها بكسب نقاط مواجهتها امام رواندا (3-0) في الجولة الرابعة بسبب اشراك الاخيرة للاعب موقوف (كيفن موهيري).
MENAFN05092023000055011008ID1107012609