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تصفيات أمم إفريقيا:موريتانيا والسودان للحاق بركب المتأهلين

9/5/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يسعى‭ ‬المنتخبان‭ ‬الموريتاني‭ ‬والسوداني‭ ‬الى‭ ‬اللحاق‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الأول‭ ‬الغابون،‭ ‬ويحل‭ ‬الثاني‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وتقام‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬حيث‭ ‬تفتتح‭ ‬بمباراة‭ ‬هامشية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬بين‭ ‬ليبيا‭ ‬وضيفتها‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية،‭ ‬وتختتم‭ ‬بقمة‭ ‬ساخنة‭ ‬بين‭ ‬الكاميرون‭ ‬وبوروندي‭ ‬لحسم‭ ‬البطاقتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬عن‭ ‬التصفيات‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثالثة‭. ‬وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬على‭ ‬البطاقات‭ ‬التسع‭ ‬المتبقية‭ ‬بعدما‭ ‬تأهل‭ ‬15‭ ‬منتخبا‭ ‬إلى‭ ‬العرس‭ ‬القاري‭ ‬هي‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬وزامبيا‭ (‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭) ‬ونيجيريا‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭ (‬الاولى‭) ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬والرأس‭ ‬الأخضر‭ (‬الثانية‭) ‬ومصر‭ ‬الوصيفة‭ ‬وغينيا‭ (‬الرابعة‭) ‬والجزائر‭ (‬السادسة‭) ‬ومالي‭ (‬السابعة‭) ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬وتونس‭ (‬العاشرة‭) ‬والمغرب‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ (‬الحادية‭ ‬عشرة‭) ‬والسنغال‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ (‬الثانية‭ ‬عشرة‭). ‬ويتنافس‭ ‬المنتخبان‭ ‬الموريتاني‭ ‬والسوداني‭ ‬على‭ ‬بطاقتي‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والغابون‭. ‬وتتصدر‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬موريتانيا‭ ‬والغابون،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬السودان‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭. ‬وكانت‭ ‬موريتانيا‭ ‬تحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬امام‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والغابون،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬المرابطين‮»‬‭ ‬خسروا‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مواجهتهم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬بسبب‭ ‬إشراك‭ ‬لاعب‭ ‬غير‭ ‬مؤهل،‭ ‬فاعتبروا‭ ‬خاسرين‭ ‬المواجهة‭ (‬0-3‭) ‬وتراجعوا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيما‭ ‬انتزعت‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭. ‬

‮«‬مؤازرة‭ ‬جماهيرية‮»‬

ويملك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والموريتاني‭ ‬مصيره‭ ‬بيديه‭ ‬لكونهما‭ ‬يلعبان‭ ‬على‭ ‬أرضهما‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬السودان‭ ‬والغابون‭ ‬تواليا‭ ‬ويحتاجان‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬فقط‭ ‬لحسم‭ ‬البطاقتين،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬موريتانيا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬وليس‭ ‬إيجابيا‭ ‬بعدما‭ ‬تعادلت‭ ‬مع‭ ‬الغابون‭ ‬0‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ليبروفيل‭. ‬وأكد‭ ‬مدرب‭ ‬موريتانيا‭ ‬أمير‭ ‬عبدو‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬جنسيتي‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬خصمنا‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭ ‬ويمتلك‭ ‬مؤهلات‭ ‬عالية‭ ‬ولديه‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬لكننا‭ ‬نطمح‭ ‬الى‭ ‬التأهل‭ ‬ونقوم‭ ‬مع‭ ‬طواقمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬وكل‭ ‬تحضيراتنا‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج،‭ ‬فهذا‭ ‬الموعد‭ ‬يهم‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬عبدو‭ ‬الجماهير‭ ‬بالتواجد‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الملعب‭ ‬يهتز‭ ‬بأكمله،‭ ‬وأن‭ ‬يرافقنا‭ ‬الجمهور‭ ‬بالتشجيع‭ ‬والمؤازرة‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬صفارة‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يحتاج‭ ‬السودان‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬لضمان‭ ‬بطاقته‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الاخيرة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭. ‬

‮«‬لن‭ ‬نهدر‭ ‬فرصتنا‮»‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬السودان‭ ‬سهلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬ويدخل‭ ‬‮«‬صقور‭ ‬الجديان‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬مدربهم‭ ‬المغربي‭ ‬بادو‭ ‬الزاكي‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬موريتانيا‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وسيقودهم‭ ‬مواطن‭ ‬الاخير‭ ‬ومساعده‭ ‬يوسف‭ ‬فرتوت‭. ‬وأجمع‭ ‬نجوم‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬الكونغو‭ ‬لكنهم‭ ‬أبدوا‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للنهائيات‭. ‬وقال‭ ‬نجم‭ ‬المريخ‭ ‬مصطفى‭ ‬كرشوم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬المعسكرين‭ ‬الاعداديين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬المباراة‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مشوارنا‭ ‬بالتصفيات‭ ‬لكونها‭ ‬الاخيرة‭ ‬والحاسمة،‭ ‬اعتدنا‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬والمراحل‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬ولن‭ ‬نهدر‭ ‬فرصتنا‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‮»‬‭. ‬

‮«‬ظهورنا‭ ‬الى‭ ‬الحائط‮»‬

تواجه‭ ‬الكاميرون،‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬خطر‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬بوروندي‭ ‬في‭ ‬ياوندي‭. ‬وحققت‭ ‬الكاميرون‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بينها‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهتيها‭ ‬لناميبيا‭ ‬المتصدرة‭ ‬والتي‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لكون‭ ‬المجموعة‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬بعد‭ ‬إقصاء‭ ‬كينيا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬تدخل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭. ‬وتتقاسم‭ ‬الكاميرون‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬بوروندي‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬الكاميرون‭ ‬ريغوبير‭ ‬سونغ‭ ‬بصعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬غير‭ ‬المروضة‮»‬‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ظهورنا‭ ‬إلى‭ ‬الحائط‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الكاميرون‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬بوروندي‭ ‬بهدف‭ ‬لكارل‭ ‬توكو‭ ‬إيكامبي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تنزانيا‭ ‬لان‭ ‬بوروندي‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬ملعبا‭ ‬بمعايير‭ ‬دولية‭. ‬

وتدرك‭ ‬الكاميرون‭ ‬جيدا‭ ‬ان‭ ‬الفوز‭ ‬سيمنحها‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬مع‭ ‬ناميبيا،‭ ‬فيما‭ ‬سيدخلها‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬حيث‭ ‬ستتساوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬نقاطا‭ (‬5‭ ‬لكل‭ ‬منها‭). ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬انحصرت‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقتين‭ ‬بين‭ ‬غانا‭ ‬المتصدرة‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬وأنغولا‭ (‬8‭) ‬وجمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ (‬7‭). ‬

وتلعب‭ ‬أنغولا‭ ‬مع‭ ‬مدغشقر،‭ ‬وغانا‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬الخميس‭. ‬وتحتاج‭ ‬غانا‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬فقط،‭ ‬وقد‭ ‬تتأهل‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخسارة‭ ‬شرط‭ ‬تعثر‭ ‬أنغولا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬مدغشقر‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بقيت‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬بين‭ ‬تنزانيا‭ ‬الثانية‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬وأوغندا‭ ‬الثالثة‭ (‬4‭) ‬بعدما‭ ‬حسمت‭ ‬الجزائر‭ ‬المتصدرة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬البطاقة‭ ‬الاولى‭. ‬

وتحل‭ ‬تنزانيا‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬الجزائر‭ ‬اليوم،‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬أوغندا‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬النيجر‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬خالية‭ ‬الوفاض‭. ‬ويكفي‭ ‬تنزانيا‭ ‬التعادل‭ ‬للحاق‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلين،‭ ‬لكن‭ ‬خسارتها‭ ‬وفوز‭ ‬أوغندا‭ ‬سيجعلهما‭ ‬تتساويان‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬وسيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬فارق‭ ‬الاهداف‭ ‬لكونهما‭ ‬يتساويان‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬حيث‭ ‬تبادلا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بعضهما‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭. ‬ولا‭ ‬تختلف‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬حيث‭ ‬اقتصرت‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬غامبيا‭ ‬الثانية‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬والكونغو‭ ‬الثالثة‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬بعدما‭ ‬ظفرت‭ ‬مالي‭ ‬المتصدرة‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الأولى‭. ‬

ويلتقي‭ ‬المنتخبان‭ ‬الغامبي‭ ‬والكونغولي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬حاسمة‭ ‬حيث‭ ‬يكفي‭ ‬الأول‭ ‬التعادل‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائيات‭. ‬وتلعب‭ ‬مالي‭ ‬مع‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬مباراة‭ ‬هامشية‭ ‬الجمعة‭. ‬وتحتاج‭ ‬موزامبيق‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬ومنافستها‭ ‬الوحيدة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬بنين‭ ‬السبت‭ ‬للحاق‭ ‬بالسنغال‭ ‬المتصدرة‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭. ‬وتتفوق‭ ‬موزامبيق‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬بنين‭ ‬التي‭ ‬أنعشت‭ ‬آمالها‭ ‬بكسب‭ ‬نقاط‭ ‬مواجهتها‭ ‬امام‭ ‬رواندا‭ (‬3-0‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬بسبب‭ ‬اشراك‭ ‬الاخيرة‭ ‬للاعب‭ ‬موقوف‭ (‬كيفن‭ ‬موهيري‭). ‬

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