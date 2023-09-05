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مونديال الأندية لكرة القدم:مواجهة عربية ممكنة بين الأهلي والاتحاد

9/5/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قد‭ ‬تشهد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و22‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مواجهة‭ ‬عربية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بحسب‭ ‬مسار‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬وستجمع‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬الافتتاحية‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬المتجدّد‭ ‬بصفقاته‭ ‬مع‭ ‬الفرنسيين‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ونغولو‭ ‬كانتي،‭ ‬بصفته‭ ‬بطل‭ ‬السعودية‭ ‬المضيفة،‭ ‬ضد‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬ممثل‭ ‬قارة‭ ‬أوقيانيا‭. ‬

ويلعب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭. ‬أما‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتوّج‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬فيبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬كلوب‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬ممثل‭ ‬الكونكاكاف‭ (‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭) ‬وأوراوا‭ ‬ريدز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭. ‬

ومثله‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬الذي‭ ‬ستُعرف‭ ‬هويته‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬يواجه‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬والمنتصر‭ ‬افتتاحاً‭. ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬اختار‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬لتصبح‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬رابع‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تنظم‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بعد‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬والمغرب‭. ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬القرعة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬إن‭: ‬‮«‬السعودية‭ ‬لديها‭ ‬تاريخ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬متعدده‭ ‬لأندية‭ ‬النصر‭ ‬والهلال‭ ‬والاتحاد‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬دعونا‭ ‬نحتفل‭ ‬بالقيم‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬سوف‭ ‬نحتفل‭ ‬بالبطولة‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬ونحن‭ ‬نرحب‭ ‬بجميع‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬السويسري‭ ‬الإيطالي‭ ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬‮«‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وحضر‭ ‬بنزيمة‭ ‬القرعة‭ ‬أيضاً،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭: ‬‮«‬السعودية‭ ‬تتطور‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً،‭ ‬ووصلت‭ ‬للمستوى‭ ‬العالمي‮»‬‭. ‬وتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأندية‭ ‬كبيرة‭ ‬واستحقت‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المونديال‮»‬‭. ‬وسيتغيّر‭ ‬شكل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬ستتوسع‭ ‬لتشمل‭ ‬32‭ ‬فريقاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬وصادق‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬2025،‭ ‬وأعلن‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬آلية‭ ‬توزيعها‭ ‬بحسب‭ ‬القارات‭. ‬

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