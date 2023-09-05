Wednesday, 06 September 2023 09:33 GMT

فتح باب المشاركة بدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية

9/5/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإقامة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ (‬دوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وتأتي‭ ‬تسمية‭ ‬المسابقة‭ ‬بدوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬تزامنًا‭ ‬وتوافقًا‭ ‬مع‭ ‬رعاية‭ ‬شركة‭ ‬مراسي‭ ‬للدوري،‭ ‬الذي‭ ‬ستقام‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فندق‭ ‬مراسي‭.‬

وفتح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والأكاديميات،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مخاطبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬رسميًا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬المشاركة‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬أولاً،‭ ‬وحتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬الفرق‭.‬

ويمكن‭ ‬للفرق‭ ‬الراغبة‭ ‬بالاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الدوري‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬أحمد‭ ‬العامر‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬39833933‭.‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث