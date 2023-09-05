فتح باب المشاركة بدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية

فتح باب المشاركة بدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية
التاريخ
9/5/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستعد الاتحاد البحريني لكرة القدم لإقامة دوري كرة القدم الشاطئية تحت مسمى (دوري مراسي لكرة القدم الشاطئية)، وذلك بدءًا من 29 سبتمبر 2023.
وتأتي تسمية المسابقة بدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية تزامنًا وتوافقًا مع رعاية شركة مراسي للدوري، الذي ستقام جميع مبارياته على ملعب فندق مراسي.
وفتح الاتحاد البحريني لكرة القدم باب المشاركة في الدوري للأندية الأعضاء ومراكز تمكين الشباب والأكاديميات، وذلك عن طريق مخاطبة الاتحاد رسميًا، على أن تكون أولوية المشاركة للفرق التي سجلت أولاً، وحتى الوصول إلى العدد المطلوب من الفرق.
ويمكن للفرق الراغبة بالاستفسار عن الدوري التواصل مع عضو لجنة كرة القدم الشاطئية أحمد العامر على هاتف رقم 39833933.
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