فتح باب المشاركة بدوري مراسي لكرة القدم الشاطئية

يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإقامة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ (‬دوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وتأتي‭ ‬تسمية‭ ‬المسابقة‭ ‬بدوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬تزامنًا‭ ‬وتوافقًا‭ ‬مع‭ ‬رعاية‭ ‬شركة‭ ‬مراسي‭ ‬للدوري،‭ ‬الذي‭ ‬ستقام‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فندق‭ ‬مراسي‭.‬

وفتح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والأكاديميات،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مخاطبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬رسميًا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬المشاركة‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬أولاً،‭ ‬وحتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬الفرق‭.‬

ويمكن‭ ‬للفرق‭ ‬الراغبة‭ ‬بالاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الدوري‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬أحمد‭ ‬العامر‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬39833933‭.‬