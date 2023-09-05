يوسف فلاح في صدارة ترتيب اللاعبين البحرين يواصل تقدمه بالدوري العام للبولينج
التاريخ
9/5/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواصل نادي البحرين هيمنته على صدارة الدوري العام للبولينج الذي ينظمه اتحاد البولينج على صالة مركز أرض المرح بعدما رفع رصيده إلى 109 نقاط بعد نهاية منافسات الأسبوع السادس عشر فيما لازال الرفاع الشرقي حامل اللقب بالمركز الثاني 94 نقطة وأم الحصم بالمركز الثالث 76 نقطة.
وجاء المنامة بالمركز الرابع 70 نقطة والرفاع خامسا 52 نقطة والحالة سادسا 46 نقطة ونادي الصم سابعا 36 نقطة والاتفاق ثامنا 26 نقطة ومدينة عيسى تاسعا 10 نقاط.
وحصد لاعب الحالة أيوب حسن عبدالله على أعلى شوط لهذا الأسبوع 245 ونال لاعب الصم مصطفى قائد على أعلى ثلاثة أشواط 633 وفاز لاعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح بأعلى معدل 209، وعلى مستوى الفرق حصد الرفاع الشرقي أعلى ثلاثة أشواط 2321 ونال البحرين أعلى معدل 788.
وأما بالنسبة لمراكز اللاعبين حسب المعدلات بعد نهاية الأسبوع السادس عشر تصدر لاعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح الترتيب 209.00 من 6 اشواط، ولاعب البحرين عبدالله عبدالكريم ثانيا 207.12 من 42 شوطا، ولاعب البحرين أحمد فريد ثالثا 203.37 من 30 شوطا، ولاعب البحرين ايمرسون رابعا 201.50 من 42 شوطا.
وجاء لاعب أم الحصم محمد الشاووش خامسا 200.17 من 36 شوطا، ويليه لاعب الرفاع الشرقي أحمد القعود سادسا 199.33 من 33 شوطا، ولاعب المنامة محمد الأنصاري سابعا 197.92 من 24 شوطا، ولاعب أم الحصم طلال يعقوب العبدالله ثامنا 197.87 من 39 شوطا، ولاعب الرفاع الشرقي أسامة عبدالرحمن تاسعا 195.63 من 30 شوطا، ولاعب الرفاع الشرقي أحمد الخاجة عاشرا 195.48 من 21 شوطا.
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