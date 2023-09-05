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يوسف فلاح في صدارة ترتيب اللاعبين البحرين يواصل تقدمه بالدوري العام للبولينج

9/5/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يواصل‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للبولينج‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬اتحاد‭ ‬البولينج‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬109‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬منافسات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬فيما‭ ‬لازال‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬94‭ ‬نقطة‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬76‭ ‬نقطة‭.‬

وجاء‭ ‬المنامة‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬70‭ ‬نقطة‭ ‬والرفاع‭ ‬خامسا‭ ‬52‭ ‬نقطة‭ ‬والحالة‭ ‬سادسا‭ ‬46‭ ‬نقطة‭ ‬ونادي‭ ‬الصم‭ ‬سابعا‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬والاتفاق‭ ‬ثامنا‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬تاسعا‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وحصد‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬أيوب‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬245‭ ‬ونال‭ ‬لاعب‭ ‬الصم‭ ‬مصطفى‭ ‬قائد‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬633‭ ‬وفاز‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬بأعلى‭ ‬معدل‭ ‬209،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬حصد‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أعلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬2321‭ ‬ونال‭ ‬البحرين‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬788‭.‬

وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمراكز‭ ‬اللاعبين‭ ‬حسب‭ ‬المعدلات‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬تصدر‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬الترتيب‭ ‬209.00‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬اشواط،‭ ‬ولاعب‭ ‬البحرين‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم‭ ‬ثانيا‭ ‬207‭.‬12‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬البحرين‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬ثالثا‭ ‬203‭.‬37‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬البحرين‭ ‬ايمرسون‭ ‬رابعا‭ ‬201‭.‬50‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬شوطا‭.‬

وجاء‭ ‬لاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬محمد‭ ‬الشاووش‭ ‬خامسا‭ ‬200‭.‬17‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬شوطا،‭ ‬ويليه‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أحمد‭ ‬القعود‭ ‬سادسا‭ ‬199‭.‬33‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬المنامة‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬سابعا‭ ‬197‭.‬92‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬طلال‭ ‬يعقوب‭ ‬العبدالله‭ ‬ثامنا‭ ‬197‭.‬87‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬تاسعا‭ ‬195‭.‬63‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬عاشرا‭ ‬195‭.‬48‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬شوطا‭.‬


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