اتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي الشباب

اتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي الشباب
التاريخ
9/5/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قام رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي بزيارة لنادي الشباب، وذلك ضمن برنامج الزيارات التي يقوم بها الاتحاد للأندية المنضوية تحت مظلته، بهدف تبادل الأفكار والاستماع الى وجهات النظر والمقترحات المقدمة بين أطراف اللعبة.
وألتقى رئيس الاتحاد مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة ميرزا أحمد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والكادر الفني والإداري لكرة اليد بالنادي، ومن جانب الاتحاد السيد فهد الخثلان عضو مجلس الإدارة.
ونوّه إسحاقي بالدور الكبير لنادي الشباب في كرة اليد البحرينية واعتباره أحد أبرز الأندية المغذية للمنتخبات الوطنية، وما يقدمه النادي من كفاءات إدارية وفنية وأطقم تحكيمية للاتحاد، وقال إن ما يمتلكه نادي الشباب من قاعدة كبيرة تبرز حجم الجهد المبذول لإدارة النادي وما يوليه من أهمية في تطوير مستوى اللعبة والارتقاء بها.
من جانبه، أشاد رئيس نادي الشباب بمبادرة الاتحاد وحرصه على اللقاء مع الأندية والاستماع الى الملاحظات المقدمة، وقال إن ذلك يعزز الشراكة القائمة بين أطراف اللعبة، كما أعرب عن أمله في أن تؤدي مثل هذه اللقاءات الى نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع وتنعكس على تطور اللعبة بصورة مباشرة.
MENAFN05092023000055011008ID1107012605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.