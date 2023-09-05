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اتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي الشباب

9/5/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بزيارة‭ ‬لنادي‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬للأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلته،‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والاستماع‭ ‬الى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والمقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‭.‬

وألتقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬برئاسة‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والكادر‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬الخثلان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

ونوّه‭ ‬إسحاقي‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬لنادي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬واعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬المغذية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬وأطقم‭ ‬تحكيمية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬تبرز‭ ‬حجم‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬بمبادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬والاستماع‭ ‬الى‭ ‬الملاحظات‭ ‬المقدمة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭.‬


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