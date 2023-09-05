اللجنة الأولمبية تشارك بالمؤتمر العالمي لإعلاميي أولمبياد باريس 2024
التاريخ
9/5/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت اللجنة الأولمبية البحرينية في المؤتمر الإعلامي العالمي لأولمبياد باريس 2024 والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس للإعلاميين المشاركين بالدورة التي ستقام من 26 يوليو لغاية 11 أغسطس 2024 وذلك بحضور اللجنة المنظمة وحشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العالمية. ومثل اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس قسم الإعلام حسن علي أحمد ومسئول التصوير علي الحلواجي.
وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تبعه عرض متكامل عن أهم ما تم إنجازه بجانب المواقع والخدمات والتسهيلات والمواصلات والاعتمادات والقرية الرياضية والتجهيزات للدورة التي ستقام الصيف القادم. وستشهد الدورة 32 رياضة من بينها أربع رياضات جديدة وتنظيم 329 مسابقة في 48 موقعا بمشاركة حوالي 10.500 ألف رياضي ورياضية وستقام الدورة بمشاركة متساوية بين الرجل والمرأة بنسبة 50 % لكلا منهما ليتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهما بنسبة 100 % .
وأوضحت اللجنة المنظمة بأنه تم انجاز 95 % من الملاعب وكافة المنشآت وأن 80 % من الملاعب ستكون في مساحة تبلغ حوالي 10 كيلومتر من القرية الأولمبية أثناء التنقل.
وعلى خلاف المعتاد سيقام حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين ولن يكون في ستاد رياضي وسيقام حفل افتتاح استثنائي إذ أنه سيجري للمرة الأولى في الهواء الطلق حيث ستمر نحو مئة سفينة تقل مختلف الوفود المشاركة في الألعاب، من جسر أسترليتز إلى برج إيفل. وتعهدت اللجنة المنظمة بالسيطرة على الازدحامات وتخصيص مسارات خاصة لمواصلات الدورة خصوصا وأن المسافات بين القرية الرياضية والملاعب ستكون مناسبة. وأوضحت اللجنة المنظمة أن المركز الإعلامي الرئيسي سيفتح أبوابه 9 يوليو بينما ستقدم الخدمات الخاصة بالدورة الأولمبية ابتداء من 27 يوليو لغاية 10 اغسطس.
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