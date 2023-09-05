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اللجنة الأولمبية تشارك بالمؤتمر العالمي لإعلاميي أولمبياد باريس 2024

9/5/2023 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإعلامي‭ ‬العالمي‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬للإعلاميين‭ ‬المشاركين‭ ‬بالدورة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬لغاية‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وحشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمية‭. ‬ومثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬ومسئول‭ ‬التصوير‭ ‬علي‭ ‬الحلواجي‭.‬

وبدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬تبعه‭ ‬عرض‭ ‬متكامل‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬بجانب‭ ‬المواقع‭ ‬والخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاعتمادات‭ ‬والقرية‭ ‬الرياضية‭ ‬والتجهيزات‭ ‬للدورة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬الصيف‭ ‬القادم‭. ‬وستشهد‭ ‬الدورة‭ ‬32‭ ‬رياضة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أربع‭ ‬رياضات‭ ‬جديدة‭ ‬وتنظيم‭ ‬329‭ ‬مسابقة‭ ‬في‭ ‬48‭ ‬موقعا‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬10‭.‬500‭ ‬ألف‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬وستقام‭ ‬الدورة‭ ‬بمشاركة‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬لكلا‭ ‬منهما‭ ‬ليتم‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بينهما‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬95 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬وكافة‭ ‬المنشآت‭ ‬وأن‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬القرية‭ ‬الأولمبية‭ ‬أثناء‭ ‬التنقل‭.‬

وعلى‭ ‬خلاف‭ ‬المعتاد‭ ‬سيقام‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬السين‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬رياضي‭ ‬وسيقام‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬استثنائي‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬سيجري‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬حيث‭ ‬ستمر‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬سفينة‭ ‬تقل‭ ‬مختلف‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب،‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬أسترليتز‭ ‬إلى‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭. ‬وتعهدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬الازدحامات‭ ‬وتخصيص‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬لمواصلات‭ ‬الدورة‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬المسافات‭ ‬بين‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬والملاعب‭ ‬ستكون‭ ‬مناسبة‭. ‬وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرئيسي‭ ‬سيفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬9‭ ‬يوليو‭ ‬بينما‭ ‬ستقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدورة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬يوليو‭ ‬لغاية‭ ‬10‭ ‬اغسطس‭.‬

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