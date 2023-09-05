استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بمكتب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الوادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

رحب‭ ‬سموه‭ ‬بنبراس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬طالب‭ ‬وهنأه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬الغالية‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬من‭ ‬شأنهما‭ ‬أن‭ ‬تسهما‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وكافة‭ ‬المواطنين‭.‬

وثمن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الجودة‭ ‬والتنافسية‭ ‬والكفاءة‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬المهم،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للهيئة‭ ‬وكافة‭ ‬طاقمها‭ ‬التنفيذي‭ ‬والإداري‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬طالب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭.‬