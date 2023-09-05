Wednesday, 06 September 2023 09:32 GMT

سموه هنأه بالثقة الملكيةخالد بن حمد يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

9/5/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بمكتب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الوادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

رحب‭ ‬سموه‭ ‬بنبراس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬طالب‭ ‬وهنأه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬الغالية‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬من‭ ‬شأنهما‭ ‬أن‭ ‬تسهما‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وكافة‭ ‬المواطنين‭.‬

وثمن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الجودة‭ ‬والتنافسية‭ ‬والكفاءة‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬المهم،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للهيئة‭ ‬وكافة‭ ‬طاقمها‭ ‬التنفيذي‭ ‬والإداري‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬طالب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭.‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث