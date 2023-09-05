سموه هنأه بالثقة الملكيةخالد بن حمد يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
التاريخ
9/5/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نبراس محمد علي طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بمكتب سموه في قصر الوادي بمنطقة الرفاع، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.
رحب سموه بنبراس محمد علي طالب وهنأه بالثقة الملكية الغالية بمناسبة تعيينه رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم سوق العمل، منوها بما يتمتع به من كفاءة وخبرة من شأنهما أن تسهما في الارتقاء بهيئة تنظيم سوق العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من القطاعين العام والخاص وكافة المواطنين.
وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل في خدمة الحركة الرياضية بهدف تعزيز الجودة والتنافسية والكفاءة والمهنية في هذا القطاع الحيوي المهم، متمنيا سموه للهيئة وكافة طاقمها التنفيذي والإداري التوفيق والنجاح.
بدوره أعرب نبراس محمد علي طالب عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تطوير الحركة الرياضية، مؤكدا حرص هيئة تنظيم سوق العمل على استمرار التنسيق المشترك مع الهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات الرياضية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهذا القطاع.
MENAFN05092023000055011008ID1107012600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.