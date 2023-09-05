Wednesday, 06 September 2023 09:32 GMT

حقيقي: دعوة الأندية لشرح لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

9/5/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حقيقي‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماعًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لشرح‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وبين‭ ‬حقيقي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حدد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬موعدًا‭ ‬لإقامة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬سيخصص‭ ‬لشرح‭ ‬اللائحة،‭ ‬إذ‭ ‬سيعقد‭ ‬عند‭ ‬الـ5‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستخصص‭ ‬الاجتماع‭ ‬لشرح‭ ‬اللائحة‭ ‬وتوضيحها‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوات‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬المعنيين‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والمناقشة‭ ‬وطرح‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المختلفة‭ ‬حول‭ ‬اللائحة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الفعال‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬سيمكن‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬بيان‭ ‬جميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬اللائحة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬تساؤلاتهم‭ ‬المختلفة‭ ‬حولها‭.‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث