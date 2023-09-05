حقيقي: دعوة الأندية لشرح لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

حقيقي: دعوة الأندية لشرح لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين
التاريخ
9/5/2023 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عبدالرضا حقيقي إن الاتحاد سيعقد اجتماعًا خاصًا لشرح لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024.
وبين حقيقي أن الاتحاد حدد يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 موعدًا لإقامة الاجتماع الذي سيخصص لشرح اللائحة، إذ سيعقد عند الـ5 مساءً في مقر الاتحاد بالرفاع.
وأشار إلى أن اللجنة ستخصص الاجتماع لشرح اللائحة وتوضيحها لممثلي الأندية، إذ تم توجيه الدعوات لممثلي الأندية المعنيين لحضور الاجتماع، والمناقشة وطرح الاستفسارات المختلفة حول اللائحة، مؤكدًا أن الحضور الفعال من الأندية سيمكن اللجنة من بيان جميع تفاصيل اللائحة التي تم اعتمادها، والرد على تساؤلاتهم المختلفة حولها.
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