حقيقي: دعوة الأندية لشرح لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حقيقي‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماعًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لشرح‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وبين‭ ‬حقيقي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حدد‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬موعدًا‭ ‬لإقامة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬سيخصص‭ ‬لشرح‭ ‬اللائحة،‭ ‬إذ‭ ‬سيعقد‭ ‬عند‭ ‬الـ5‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستخصص‭ ‬الاجتماع‭ ‬لشرح‭ ‬اللائحة‭ ‬وتوضيحها‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوات‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬المعنيين‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والمناقشة‭ ‬وطرح‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المختلفة‭ ‬حول‭ ‬اللائحة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الفعال‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬سيمكن‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬بيان‭ ‬جميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬اللائحة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬تساؤلاتهم‭ ‬المختلفة‭ ‬حولها‭.‬