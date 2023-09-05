دخول الجماهير البحرينية مجانا في مباريات أولمبينا بالتصفيات الآسيوية
التاريخ
9/5/2023 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة إلى دخول الجماهير البحرينية مجانا في مباريات منتخبنا الأولمبي خلال تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2024، التي ستستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة 6-12 سبتمبر الجاري على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن الاتحاد حريص على الحضور الجماهيري خلف منتخبنا الأولمبي في استحقاقه الآسيوي المهم، مشيدًا بتوجيهات رئيس الاتحاد في هذا الصدد.
وأوضح أن التوجيه يأتي تقديرا من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم للدور الرائد للجماهير في إثراء مشوار المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت ولا تزال داعما أساسيا لنجاح المنتخبات بجميع فئاتها وإثرائها عبر رسمها صورا فنية رائعة من على المدرجات.
ولفت الزعبي إلى دور الجماهير المهم والكبير، مشيرًا إلى المساهمة الإيجابية في تعزيز مشوار المنتخب بالتصفيات الآسيوية وتحفيزه على الظهور بأفضل المستويات؛ للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.
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