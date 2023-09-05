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دخول الجماهير البحرينية مجانا في مباريات أولمبينا بالتصفيات الآسيوية

9/5/2023 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬مجانا‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬6‭-‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬استحقاقه‭ ‬الآسيوي‭ ‬المهم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للدور‭ ‬الرائد‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعما‭ ‬أساسيا‭ ‬لنجاح‭ ‬المنتخبات‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتها‭ ‬وإثرائها‭ ‬عبر‭ ‬رسمها‭ ‬صورا‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭.‬

ولفت‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الجماهير‭ ‬المهم‭ ‬والكبير،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتحفيزه‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬المستويات؛‭ ‬للظفر‭ ‬ببطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

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