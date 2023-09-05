قبل المشاركة في التصفياتخليفة بن علي يشهد تدريب ((الأولمبي))

قبل المشاركة في التصفياتخليفة بن علي يشهد تدريب ((الأولمبي))
التاريخ
9/5/2023 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة تدريب المنتخب الأولمبي، قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
والتقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، خلال التدريب الذي أقيم على استاد النادي الأهلي، بأفراد الجهازين الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب الكرواتي درايو باسيتش، ولاعبي المنتخب، حاثًا إياهم على الظهور الإيجابي في التصفيات بما يعكس رقي وتطور كرة القدم البحرينية، مشيرًا سموه إلى أهمية المرحلة التي تتطلب تركيزًا عاليًا وجدية كبيرة وحماسًا منقطع النظير.
ولفت سموه إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يولي اهتمامًا كبيرًا لمشاركات المنتخبات الوطنية على المستوى الخارجي، مؤكدا تقديم التسهيلات كافة وتذليل الصعوبات في سبيل إعداد المنتخب، متمنيًا سموه كل التوفيق للمنتخب في التصفيات.
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