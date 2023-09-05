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قبل المشاركة في التصفياتخليفة بن علي يشهد تدريب ((الأولمبي))

9/5/2023 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭.‬

والتقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬بأفراد‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬درايو‭ ‬باسيتش،‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب،‭ ‬حاثًا‭ ‬إياهم‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رقي‭ ‬وتطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تركيزًا‭ ‬عاليًا‭ ‬وجدية‭ ‬كبيرة‭ ‬وحماسًا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭.‬

ولفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لمشاركات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬كافة‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬


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