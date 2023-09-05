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بريطانيا شرطيون فائقو القدرة في التعرف على الوجوه

9/5/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتقد البعض أن الذكاء الاصطناعي والبرامج التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه هما مستقبل مكافحة الجريمة حول العالم، لكن الشرطة البريطانية تقول إنها ستواصل الاعتماد على طرق أكثر تقليدية لكشف المخالفين، تشمل أفرادا «فائقي القدرة في التعرف» على الوجوه.
وتستخدم القوات الأمنية في كل أنحاء البلاد عناصر يتمتعون بذاكرة استثنائية للوجوه وقدرة أعلى من المتوسط لتحديد هويات الأشخاص.
وقالت تينا والاس، خبيرة المراقبة في شرطة تيمز فاليه، إن 1% فقط من السكان يملكون هذه «القوة الخارقة»، وبدأ فريقها تعيين عناصر متخصصين في عام 2017 ليصبح عددهم الآن 20 شرطيا، من بينهم أليكس ثوربرن التي تخدم في السلك منذ 17 عاما.
وقالت ثوربرن لوكالة «فرانس برس»: «لطالما كنت جيدة في تذكر الوجوه. لذلك، عندما نشروا إشعارا بشأن الاختبارات، تقدمت عليها».
وأضافت «عرضت علي صور تعود إلى ما بين 10 و30 عاما، لعشرة أشخاص. كان علي أن أجدهم وسط الحشود في مركز تسوق».
وتابعت «استطعت إيجادهم جميعا، لكنهم بدوا مختلفين كثيرا عما ظهروا في الصور».
خلال تتويج الملك تشالز الثالث، أرسلت ثوربرن بين الحشود في قصر وندسور غرب لندن، واستذكرت «أرسلنا لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص لديهم هاجس بالعائلة الملكية».
من جهته، قال مايك نيفيل، الذي أنشأ أول فريق من هؤلاء العناصر «الخارقين» في شرطة لندن، «إنها طريقة رخيصة وفعالة لمواجهة الجريمة».
والآن بعد تقاعده، يدير نيفيل مجموعة «سوبر ريكوغنايزرز إنترناشونال» التي تصف نفسها بأنها «رائدة عالميا في مجال التعرف على الوجوه البشرية».

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