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الكلاب تشارك في مقطوعة موسيقية لموزارت!

9/5/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على مسرح الأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى في كوبنهاغن، يؤدي توربن بيترسن حركات بيديه مشابهة لتلك التي يقوم بها قائد فرقة موسيقية، ليحث كلبه «سوفوس» البالغ 8 سنوات، على النباح.
ويصدر «سوفوس» مع كلبين آخرين تلقيا تدريبات مكثفة هما «كوكي» و«سيكا»، نباحا في الوقت المناسب مع أوركسترا الحجرة الدنماركية ضمن عرض نادر مرتقب لمقطوعة «هانتينغ سيمفوني» القصيرة لليوبولد موزارت، والد فولفغانغ أماديوس موزارت.
ونادرا ما تعزف هذه المقطوعة في ظل وجود كلاب على خشبة المسرح، لأن الفرق الموسيقية عادة ما تفضل الاستعانة بنباح مسجل.
وكانت الكلاب الثلاثة اختيرت نتيجة اختبار أجري الربيع الفائت لمهاراتها في النباح، وخضعت لتدريبات مع أصحابها الذين لم يبخلوا عليها بأي طعام تحبه، كي تنبح بالتزامن مع الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.
ويقول رئيس الأوركسترا أندرياس فيتو، لوكالة فرانس برس خلال جلسة تدريبية للعرض المرتقب الأحد المقبل «إن المقطوعة الموسيقية تتضمن ثلاثة أقسام، وفي القسم الأخير نسمع أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية ثم تبدأ الكلاب بالنباح».
ولم تبد الأوركسترا الدنماركية أي تردد فيما خص استخدام الكلاب على المسرح.
وخلال الجلسة التدريبية، تستمع الكلاب إلى الجزء الأول من المقطوعة وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسرح قبل أن ينقلها أصحابها إلى المقدمة.

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