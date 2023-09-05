5 نصابين جدد بينهم امرأة ينتحلون صفة ضباط في الداخلية ويطلبون البطاقات البنكية
التاريخ
9/5/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
استمرت عمليات النصب عبر مكالمات «الفيديو كول»، حيث تواصل مع كاتب الخبر عدد من المواطنين والوافدين أكدوا تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال من أشخاص بينهم امرأة.
وقال المجني عليهم، والذين زودوا «الأنباء» بصور، إن النصابين يطلبون منهم بيانات البطاقات المدنية ثم البنكية تمهيدا لسرقة أرصدتهم. إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن هذه العصابات تمارس نشاطها الإجرامي من خارج الكويت، داعيا إلى عدم التجاوب مع أي شخص يطلب أي معلومات خصوصا البيانات البنكية أو يدعي انتهاء صلاحية البطاقة البنكية.
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