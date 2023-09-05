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5 نصابين جدد بينهم امرأة ينتحلون صفة ضباط في الداخلية ويطلبون البطاقات البنكية

9/5/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
استمرت عمليات النصب عبر مكالمات «الفيديو كول»، حيث تواصل مع كاتب الخبر عدد من المواطنين والوافدين أكدوا تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال من أشخاص بينهم امرأة.
وقال المجني عليهم، والذين زودوا «الأنباء» بصور، إن النصابين يطلبون منهم بيانات البطاقات المدنية ثم البنكية تمهيدا لسرقة أرصدتهم. إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن هذه العصابات تمارس نشاطها الإجرامي من خارج الكويت، داعيا إلى عدم التجاوب مع أي شخص يطلب أي معلومات خصوصا البيانات البنكية أو يدعي انتهاء صلاحية البطاقة البنكية.

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