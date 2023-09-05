أغاني المسلسلات أبهرت الجمهور في قطر

فيصل خاجة: «سين» تستثمر في الطاقات الشبابية بما يحملونه من إبداع ظاهر وكامن



بعد سلسلة من العروض الناجحة لعرض أغاني المسلسلات الذي تم تقديمه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بين شهري مايو ويوليو الماضيين، قامت شركة سين للإنتاج الفني بتقديم 3 عروض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بدعوة من الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر بحضور تجاوز عدده الأربعة آلاف شخص حاصدا مستويات مرتفعة من التجاوب والإعجاب.

وفي هذا الشأن، عبر فيصل خاجة مدير عام شركة سين المنتجة للعرض وبلسان كل المشاركين في هذا العرض، والبالغ عددهم 65 شخصا بين فنانين وتقنيين وإداريين، عن امتنانهم وتقديرهم الشديدين لما لمسوه من حفاوة في الاستقبال وكرم في الضيافة لدى الأشقاء في قطر من الجمهور والمسؤولين، والتي توجت بتقديم عروض شيقة استمتع بها الجميع على حد سواء جمهورا ومشاركين، حيث قدموا فنهم عزفا وغناء بإبداع وتميز بعدد 20 قطعة فنية كويتية وعربية، مبينا مدى تقارب ذاكرة وذائقة الجمهورين القطري والكويتي مما جعلهم يقدمون البرنامج نفسه الذي تم تقديمه في الكويت من دون أي تغيير.

وقال خاجة: كان لافتا تجاوب الجمهور الكبير مع الأعمال القطرية التي كانت جزءا من العرض، وهي مسلسل «فايز التوش» ذو الأجزاء الخمسة التي كان أولها عام 1984 وآخرها عام 2000 والتي حافظت بأجزائها على موسيقى المقدمة كهوية أساسية للعمل، مع تجاوبهم اللافت عند تقديم مقدمة مسلسل «يوم آخر» الذي تم انتاجه عام 2003، وشكلت الأغنيات والموسيقات الأخرى رحلة متنوعة في المشاعر بين الحنين والسعادة والشجن والتأمل.

كما عبر خاجة عن سعادته بأن يشهد هذا العمل النجاح بمكوناته التي ترتكز على العمل الجماعي عوضا عن الأسماء الفنية الكبيرة.

وتابع: هذا هو الخط الذي ترتكز عليه «سين» بالاستثمار في الطاقات الشبابية بما يحملونه من إبداع ظاهر وكامن، فكان بذلك كل الفنانين المشاركين بالعمل عزفا وغناء وتصميما نجوما للعمل، بقيادة المايسترو القدير د.خالد نوري الذي أتقن قيادة الفرقة، كما أتقن قيادة الجمهور في بعض مواضع الحفل غناء وتصفيقا ليكون أحد عناصر نجاح هذا الحفل الذي تم تقديمه على مدى 3 ليال، شهد كل منها بعض التغيير في أدوار المغنيين، مفسحا فرصة إضافية للفنانين.

وتخلل تقديم العرض بعض اللفتات الجميلة في فترات الاستراحة مثل قيام هيئة قطر للسياحة بتكريم كوكبة من الفنانين القطريين في العرض الأول، وهم: عبدالعزيز جاسم، رحمه الله، والذي ناب عنه ابنه جاسم، وغانم السليطي، وغازي حسين، وفالح فايز، وهدية سعيد، وصلاح الملا، وسعد بخيت أبطال مسلسل «فايز التوش» الذي تم عرضه ضمن فقرات الحفل، مع تقديم وجبة من المعلومات الثقافية المتصلة بالأعمال التي شملها العرض وبخاصة الكويتية منها، ومنها بيان الدور الكبير للمبدع الكويتي الراحل يوسف ناصر، رحمه الله، الذي توفاه الله الأسبوع الماضي، والذي يعرفه الكثيرون بصفته شاعرا مميزا، في حين يجهل الكثيرون أنه قام بتلحين مجموعة من الأعمال التلفزيونية الراسخة في الذاكرة والتي تم تقديمها في العرض مثل أغنيتي «خرج ولم يعد» و«خالتي قماشة».

وتقدم خاجة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا العمل، وهم هيئة قطر للسياحة وشركة بريميوم انترتينمنت لدعوتهم وتنظيمهم الحفل، ولكل أعضاء طاقم العمل من الفنانين والتقنيين والإداريين، وللجمهور الذي أضفى بتجاوبه وتفاعله قيمة فنية للعمل، واعدا إياهم بتقديم مفاجأة فنية واعدة تليق بذائقتهم الرفيعة قريبا!