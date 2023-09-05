Wednesday, 06 September 2023 09:32 GMT

أنور عبدالله جمعية الفنانين الكويتيين منارة ثقافية بارزة على المستويين المحلي والإقليمي

9/5/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم
تحت رعاية وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، وبحضور حشد فني وإعلامي وجماهيري، أقامت جمعية الفنانين الكويتيين أمس الأول حفلا موسيقيا بمناسبة افتتاح مقرها الجديد بمنطقة المرقاب، والذي شهد تنوعا في فقرات الغناء والموسيقى والتكريم.
في البداية، استهل الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، والتي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله، مشيدا بالرعاية الكريمة من قبل وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، ومرحبا فيها بالحضور، في بيت الفن والثقافة والموسيقى والتراث، جمعية الفنانين الكويتيين.
وقال عبدالله: اليوم ندشن في هذا الجمع الرائع، افتتاح المقر الجديد للجمعية، ونعلن بكل فخر واعتزاز، إطلاق اسم الرمز الفني الوطني «شادي الخليج» على قاعة الاحتفالات في الجمعية، إلى جانب أننا نحتفل بانطلاق الموسم الجديد ضمن موسم حافل.
وأضاف: بذلت جمعية الفنانين الكويتيين الجهود طوال مسيرتها الرائدة في نهضة وتطور الفنون، محققة العديد من الإنجازات، حيث قدم المؤسسون والفنانون الرواد الكثير من الإسهامات والبصمات التي ستظل راسخة في تاريخ الحركة الفنية والثقافية في دولتنا الحبيبة الكويت، وأصبحت الجمعية منارة ثقافية مهمة وبارزة على المستويين المحلي والإقليمي، مثمنا الدور الداعم للجمعية من قبل وزارة الإعلام، وتخصيص مقر لها بعد 60 عاما على تأسيسها، إلى جانب الجهود الداعمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووسائل الإعلام.
بعدها، بدأت مراسم التكريم، حيث قام رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير «شادي الخليج»، ونائب رئيس الجمعية، وأعضاؤها، بتكريم وكيل وزارة الإعلام د.ناصر المحيسن، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، إضافة إلى تكريم كل الصحف المحلية التي ساهمت في دعم مسيرة الجمعية.
انطلق الحفل الموسيقي الغنائي باستحضار روائع الفن الكويتي الأصيل، تحت قيادة المايسترو د.أيوب خضر، حيث غنى في البداية الفنان خالد المسعود «سدرة العشاق» كلمات مبارك الحديبي وألحان غنام الديكان، وأغنية «عجيبه» كلمات بدر بورسلي وألحان غنام الديكان، بعدها قدمت الفنانة ولاء الصراف أغنيتي «أنا يا خلي» كلمات مبارك الحديبي وألحان يوسف المهنا و«يا من يبشرني» كلمات بدر بورسلي وألحان خالد الزايد.
وغنى الفنان فواز مرزوق أغنيتي «يا نور عيني» كلمات طلال السعيد وألحان أنور عبدالله، و«ولهان» كلمات بدر بورسلي وألحان سليمان الملا، ثم اختتم الحفل الفنان محمد البلوشي بأغنيتين الأولى «يا سعود» كلماتها من التراث ومن ألحان البلوشي، والأخرى «دار الهوى شامي» كلمات يوسف ناصر وألحان الفنان البلوشي، وأعقبها أخذ صور تذكارية، وتخلله حفل عشاء على شرف الحضور.

MENAFN05092023000130011022ID1107012592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث