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غولدمان ساكس احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي تتراجع!

9/5/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خفض بنك «غولدمان ساكس» أمس، احتمالية حصول ركود في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرا القادمة إلى 15% من توقعات سابقة بلغت 20%.
وكتب كبير الاقتصاديين في البنك جان هاتزيوس في مذكرة، أن استمرار التضخم الإيجابي وبيانات سوق العمل أدت إلى خفض توقعاته، بحسب ما ذكرته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليها «العربية.نت».
وقال البنك الاستثماري إنه يتوقع إعادة تسارع الدخل الحقيقي المتاح العام المقبل على خلفية استمرار نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية، وأشار أيضا إلى أن التأثير الناجم عن تشديد السياسة النقدية سيستمر في الانخفاض قبل أن «يختفي تماما» بحلول أوائل عام 2024.
ويأتي ذلك، بينما تسارع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، لكن تباطؤ التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة هذا الشهر.
وقال البنك إنه يعتقد أن نهج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يشير إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر «غير مطروح على الطاولة»، وأن العقبة أمام رفع الفائدة في نوفمبر «كبيرة».
ويتوقع «غولدمــــان ساكس» تخفيضـــــات «تدريجية للغاية» للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع بدءا من الربع الثاني من عام 2024.

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