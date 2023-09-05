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السعودية وروسيا تمددان خفض إنتاج النفط الطوعي لنهاية 2023

9/5/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مددت كل من السعودية وروسيا خفضهما الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وفي التفاصيل، أعلن أمس مصدر مسؤول بوزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لـ 3 شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.
وبين المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوپيك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وطبقت الرياض لأول مرة التخفيض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، وقامت بتمديده منذ ذلك الحين على أساس شهري. ويضاف الخفض إلى 1.66 مليون برميل يوميا من التخفيضات الطوعية الأخرى في إنتاج الخام التي وضعها بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» حتى نهاية عام 2024.
من جانبها، أعلنت روسيا إنها ستمدد قرارها الطوعي بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا يوميا حتى نهاية العام «للحفاظ على الاستقرار والتوازن» في أسواق النفط، وقالت إنها ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو 5% من إنتاجها في أغسطس، وبعد ذلك بـ 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
وقد تفاعلت أسواق النفط أمس مع هذه القرارات، حيث قفزت أسعار النفط خلال التعاملات بنحو 2%، لترتفع العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.44 دولار، بما يعادل 1.6%، إلى 90.44 دولارا للبرميل، متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 1.85 دولار، أو حوالي 2%، إلى 87.4 دولارا للبرميل.
وبعد انخفاضها إلى أقل من 75 دولارا للبرميل خلال الجزء الأكبر من النصف الأول من العام ارتفعت أسعار العقود الآجلة العالمية بأكثر من 10 دولارات للبرميل خلال الصيف، وكان آخرها مدعومة بالمخاطر الأمنية في الغابون عضو «أوپيك» والتهديد بتعطيل الإنتاج النفطي. خليج المكسيك في أعقاب إعصار إداليا.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم النفط والغاز الأوروبية خلال تعاملات أمس، وذلك بعد إعلان السعودية تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، حيث صعد مؤشر أسهم النفط والغاز الأوروبي 1.4%، ولامس أعلى مستوياته منذ 17 أبريل الماضي، كما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوسع في أحدث قراءة بنسبة 0.05%.

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