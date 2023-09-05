449 مليون دينار قفزة في فاتورة السلع المستوردة بالكويت



تراجع صادرات البلاد بنسبة 8.2% بقيمة 586 مليون دينار لتصل إلى 6.6 مليارات دينار 6.13 مليارات دينار صادرات الكويت النفطية خلال الربع الأول من العام.. بتراجع 9%



علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن فاتورة السلع التي تستوردها الكويت ارتفعت بنسبة 18% بما قيمته 449 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 لتصل إلى 2.96 مليار دينار، مدفوعة بشكل رئيسي من زيادة كميات الواردات السلعية بنحو 1.08 مليون طن لتصل إلى 9.46 ملايين طن خلال الفترة ذاته.

ويأتي ذلك فيما تراجعت صادرات الكويت السلعية بنسبة 8.2% بما قيمته 586 مليون دينار لتصل إلى 6.6 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، وجاء التراجع في الصادرات السلعية بشكل رئيسي من تراجع صادرات النفط ومشتقاته الأساسية التي تراجعت بنحو 9% بما قيمته 617 مليون دينار، وذلك ضمن التزام الكويت بقرارات «أوپيك+» لخفض مستويات إنتاج النفط.

وتفصيليا، لجهة الصادرات، فقد تراجعت بنسبة 8.2% بما قيمته 586 مليون دينار لتصل إلى 6.6 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 مقارنة مع نحو 7.2 مليارات دينار بنهاية الفترة ذاتها من 2022، وأظهرت الأرقام أن التراجع الأكبر لقيمة الصادرات جاء من النفط ومشتقاته الأساسية التي انخفضت بنحو 9% بما قيمته 617 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 لتبلغ 6.13 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 6.75 مليارات دينار بنهاية مارس 2022.

يأتي ذلك فيما ارتفعت الصادرات الأخرى بنحو 9.8 ملايين دينار لتبلغ بنهاية مارس 2023 نحو 309.8 ملايين دينار مقارنة مع 300.6 مليون دينار بنهاية مارس 2022، أما السلع المعاد تصديرها، فبلغت قيمتها الإجمالية بنهاية مارس 2023 نحو 158.12 مليون دينار بزيادة 21.7 مليون دينار بما نسبته 16% قياسا إلى سلع معاد تصديرها بقيمة 136.37 مليون دينار بنهاية مارس 2022.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات الكويت بلغ 33.43 مليون طن خلال أول 3 أشهر من 2023، بزيادة 1.76 مليون طن قياسا إلى الفترة المماثلة من 2022، إذ بلغت الصادرات حينها نحو 31.67 مليون طن.

وبلغت صادرات الكويت خلال الربع الأول من 2023 عبر البحر 33.11 مليون طن صدرت من خلال البواخر، مقابل 31.34 مليون طن خلال الفترة المماثلة من 2022، و314.7 ألف طن منها صدرت عبر وسائل النقل البري مقابل 322.64 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2022، بينما صدر 2727 طن عبر الشحن الجوي، مقابل 4536 طن خلال الفترة المماثلة من 2022.

الواردات السلعية

وارتفعت واردات الكويت من السلع المستوردة بنسبة 18% بما قيمته 449 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من العام لتصل إلى 2.96 مليار دينار بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 2.5 مليار دينار بالفترة المقابلة من 2022، وفي المقابل ارتفعت كميات السلع التي استوردتها الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 إذ بلغت 9.46 ملايين طن بزيادة قدرها 1.08 مليون طن، قياسا إلى واردات بلغ حجمها 8.38 ملايين طن بنهاية مارس 2022.

وبلغ حجم الواردات السلعية التي جاءت إلى الكويت عن طريق البحر في الربع الأول من 2023 نحو 8.58 ملايين طن مقارنة مع 7.58 ملايين طن بنهاية مارس 2022، بينما بلغت كميات السلع القادمة عن طريق البر نحو 837.17 ألف طن بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 755.7 ألف طن بنهاية مارس 2022، وبلغت كميات الواردات السلعية القادمة إلى البلاد عن طريق الجو 41.7 ألف طن مقارنة مع 36.59 ألف طن بنهاية مارس 2022، فيما ظلت كميات الواردات عبر البريد ثابتة كما هي عند 13 طنا.

6.7 ملايين دينار مشتريات الشعر الصناعي

بلغت قيمة مشتريات الشعيرات والتركيبات الصناعية في الكويت خلال الربع الأول من 2023 نحو 6.77 ملايين دينار مقارنة مع 5.87 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2022، بينما بلغت قيمة واردات البلاد من الأحذية نحو 38 مليون دينار في أول 3 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 31.56 مليون دينار بنهاية مارس 2022.

143.7 مليون دينار صرفت على الذهب والمجوهرات

شهدت واردات الكويت من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها نحو143.7 مليون دينار مقارنة مع 125.6 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022.



146 مليوناً لشراء حيوانات حية ولحوم

كشفت البيانات أن الكويت استوردت في أول 3 أشهر من العام الحالي بـ 146 مليون دينار منتجات اللحوم الحيوانية والحيوانات حية وألبان وأسماك، وأظهرت البيانات أن واردات الكويت من تلك السلع شهدت زيادة بنسبة 145 بما قيمته 18.4 مليون دينار قياسا إلى واردات بقيمة 127.59 مليون دينا رعن الربع الأول من 2022.

16.6 مليون دينار أنفقت على البن والشاي

أظهرت الأرقام أن انفاق المواطنين والمقيمين في الكويت على البن والشاي والبهارات خلال الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا طفيفا إذ بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات نحو 16.6 مليون دينار مقارنة مع 17.12 مليون دينار أنفقت على ذات الأصناف خلال الربع الأول من 2022.

78% زيادة في مشتريات «الكاكاو»

شهدت مشتريات المواطنين والمقيمين من «الكاكاو» قفزة كبيرة خلال أول 3 أشهر من العام الحالي إذ زادت بنحو 78% بما قيمته 8 ملايين دينار لتبلغ 18.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.43 ملايين دينار قيمة مشتريات الكويت منها خلال الربع الأول من 2022.

27.58 مليون دينار مشتريات السجائر والشيشة

ارتفعت مشتريات السجائر ومعسل الشيشة والسجائر الإلكترونية في الكويت بنحو 86% بما قيمته 12.79 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 27.58 مليون دينار، مقارنة مع 14.79 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022.



66.3 مليون دينار مشتريات العطور

ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من العطور ومنتجاتها بصورة ملحوظة، إذ بلغت قيمة الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور بنهاية مارس 2023 إلى نحو 66.38 مليون دينار مقارنة مع 56.76 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2022.

أهم ٥ دول تصدر

إليها الكويت

٭ 97.44 مليون دينار الإمارات

٭ 84.45 مليون دينار الهند

٭ 57.95 مليون دينار السعودية

٭ 49.19 مليون دينار الصين

٭ 30.98 مليون دينار العراق



أكبر 7 دول نستورد منها

٭ 574.4 مليون دينار الصين

٭ 270.1 مليون دينار أميركا

٭ 257.06 مليون دينار الإمارات

٭ 164.44 مليون دينار السعودية

٭ 160.42 مليون دينار اليابان

٭ 143.5 مليون دينار ألمانيا

٭ 118.22 مليون دينار إيطاليا