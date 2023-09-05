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السفيرة سونمز زارت الشركات التركية العاملة في مشاريع تنموية مستعدون لمواصلة دعم تطوير البنى التحتية بالكويت

9/5/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز العلاقات بين الشركات التركية والكويت، قامت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز بزيارة للعديد من الشركات التركية العاملة بنشاط في المشاريع التنموية داخل الكويت.
وخلال الزيارة عقدت سونمز اجتماعات مع مسؤولي هذه الشركات والتي شملت جنكيز إنشات، وكولين، وماكيول التي تولت أدوارا كبيرة في مشاريع البناء الجاري تنفيذها في مدينة جنوب المطلاع، وهي موطن مستقبلي لأكثر من 100 ألف مواطن كويتي.
واستمعت السفيرة باهتمام إلى معلومات تفصيلية حول المشاريع، فعلى سبيل المثال، عرضت شركة كولين إنجازاتها في استكمال أعمال البنية التحتية الحيوية، والتي تغطي الطرق المنخفضة وشبكات الطرق الرئيسية ومكونات البنية التحتية المرتبطة بها ضمن مشروع مدينة جنوب المطلاع.
كما قامت شركة جنكيز بتنفيذ أعمال البنية التحتية بما في ذلك الصرف الصحي ومياه الأمطار وإمدادات المياه العذبة وخطوط الاتصالات والري بإجمالي يصل إلى 700 كيلومتر من الأنابيب بالإضافة إلى 150 كيلومترا من الطرق و131 قطعة من مباني المحطات الفرعية و7 خزانات ترشيح ومحطات ضخ.
كذلك نفذت شركة ماكيول مشروع RA245 - طريق مدينة المطلاع المستقبلية، بما في ذلك طريق مقسم بطول 24 كم وتقاطع IC1 من أربعة مستويات.
وقالت السفيرة سونمز: من المعلوم أن «المقاولات التركية» أصبحت واحدة من العلامات التجارية في العالم، فنجاح الشركات التركية في قطاع البناء والمقاولات أصبح معروفا جدا وله سمعة عالمية. وتجد ضمن قائمة «أفضل 250 مقاولا دوليا في العالم» التي تعلنها المجلة الرائدة في مجال صناعة البناء والتشييد «Engineering News Record-ENR» كل عام 40-45 شركة تركية تأخذ مكانها في هذه القائمة مما يجعل تركيا في المركز الثاني عالميا. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي ضرر من أي من مشاريع البنية التحتية أو البنية الفوقية عالية الجودة التي أنجزتها الشركات التركية في الخارج، لا بسبب الزلازل أو أي كوارث طبيعية.
وفي الختام، أعربت السفيرة سونمز، عن فخرها واعتزازها بإنجازات شركات البناء التركية الناجحة، وأكدت استعداد هذه الشركات للمواصلة والاستمرار في دعم تطوير البنية التحتية في الكويت بالسنوات المقبلة.

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