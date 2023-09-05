بالفيديو هالة البدر العملات تحمل تاريخ الأمم



نفخر بما عرضه أبناء الوطن وكم المعلومات لديهم عن تاريخ كل عملة دشتي: 10 أعضاء من جمعية هواة الطوابع شاركوا بعملات نادرة



أسامة دياب

تم افتتاح معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية الثاني في متحف الكويت الوطني برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات بحضور ورعاية الشيخة هالة البدر.

وأشادت البدر بكم العملات الزاخر الذي تم عرضه هذا العام، لافتة إلى أن كل عملة معروضة حملت تاريخ أمة وحقبة زمنية تاريخية معينة وكانت لها دلالات متميزة.

وأشارت في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحها المعرض إلى إبداع المشاركين في المعرض، معربة عن فخرها بما عرضه مجموعة من أبناء الوطن وكم المعلومات التي يعرفونها عن تاريخ كل عملة معروضة وأسباب صكها، متمنية لهم المزيد من التألق.

بدوره، قال أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات د.عيسى دشتي إن 10 أعضاء شاركوا في المعرض كل بمجموعته من العملات المعدنية والورقية النادرة من الذهب والفضة من مختلف دول العالم.

وأعرب عن شكره لإدارة متحف الكويت الوطني لاستضافة المعرض بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحقيقهم أحد أهداف الجمعية وهو نشر ثقافة جمع العملة، معلنا عن ترحيب الجمعية بانضمام جميع هواة جمع العملات في أي وقت، مؤكدا أن هواية جمع الطوابع والعملات ثقافة وادخار.