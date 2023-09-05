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الشعلة تنفيذ الأحكام لصالح البلدية لتحصيل الديون المستحقة

9/5/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بشأن مباشرة تنفيذ الأحكام لصالح البلدية لرفع كفاءة تحصيل الايرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة.
وتضمن قرار الوزير الشعلة التالي:
مادة أولى: يكلف شاغلو الوظائف الخاصة بالادارة القانونية - مراقبة القضايا - قسم تنفيذ أحكام القضايا بالمهام الوظيفية التالية: مباشرة الحضور أمام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الاحكام، والسندات التنفيذية الصادرة لصالح البلدية لدى ادارة التنفيذ، والمصالح والجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد تسلمها من الاقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بفتح ملفات التنفيذ، وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للادارات المختصة، ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الايرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
مادة ثانية: يكلف شاغلو الوظائف الخاصة بالادارة القانونية - مراقبة المخالفات - قسم تنفيذ أحكام المخالفات بالمهام الوظيفية التالية: مباشرة الحضور أمام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الاحكام المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية الصادرة لصالح البلدية لدى ادارة التنفيذ والمصالح والجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد تسلمها من الأقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بكافة الاحكام الصادرة لصالح البلدية وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
مادة ثالثة: على المستشار رئيس مراقبة القضايا والمستشار رئيس مراقبة المخالفات، كل حسب اختصاصه مباشرة متابعة تنفيذ ما ورد بهذا القرار، والتنسيق مع الادارة المختصة داخل البلدية وخارجها لرفع مستوى الأداء بين الجهات الحكومية، مع إرسال تقرير دوري للمستشار مدير الادارة القانونية بما يتم تنفيذه وتحصيله من ديون مستحقة لصالح بلدية الكويت.
مادة رابعة: على المستشار مدير الادارة القانونية إرسال تقرير دوري كل نهاية سنة مالية بالمبالغ التي تم توريدها لصالح البلدية والخاصة بتنفيذ أحكام القضايا وكذلك ما يتعلق منها بمخالفات لوائح البلدية، لوزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت.
مادة خامسة: على مدير عام البلدية، إصدار التفويضات اللازمة لأعضاء الإدارة القانونية لمباشرة مهامهم الوظيفية لتمثيل بلدية الكويت، أمام الجهات القضائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل وإدارة التنفيذ بوزارة الداخلية والادارات ذات الصلة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
مادة سادسة: على جميع الجهات المختصة المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

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