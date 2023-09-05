أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف قرارا بترقية 878 موظفا وموظفة في وزارة العدل بالاختيار.

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «قرار إداري رقم 4113 لسنة 2023، بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية، وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 7 لسنة 1980

و18 لسنة 2011 بشأن قواعد الترقية بالاختيار، وعلى القرار الوزاري رقم 2023/748 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين رقم (5) بتاريخ 2023/8/2 وعلى ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023/2022 قرر:

مادة 1: «يرقى بالاختيار الموظفون المدرجة أسماؤهم إلى أول مربوط الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، إضافة إلى منحهم علاوة دورية من علاوات الدرجة المرقين إليها وذلك اعتبارا من 2023/3/31».

مادة 2: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.

أسماء 878 موظفاً وموظفة تمت ترقيتهم في «العدل» بـ «الاختيار» (PDF)