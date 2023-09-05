الدوام المرن في المدارس اختصاص اللجنة المشتركة وتضم ممثلي 3 وزارات والديوان والقوى العاملة
التاريخ
9/5/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية لا يملك فرض أي وظيفة علي الخريجين بمن فيهم المهندسون في التخصصات التي يمكن أن تسد النقص في بعض تخصصات المعلمين ومنها الفيزياء، مشيرا بقوله: ربما إذا تمت دراسة إضافة ميزة تخصص نادر تشجعهم وتؤدي إلى سد النقص في التخصصات العلمية.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن رفض بعض المهندسين ترشيح «الديوان» لهم بالعمل معلمين لسد النقص الحاد في بعض التخصصات ومنها تخصص الفيزياء. من ناحية أخرى، أوضح مصدر آخر أن قرار الدوام المرن في المدارس يحتاج إلى توافق ممثلي عدة جهات أخرى، وليس فقط أن يرفع «الديوان» مقترحا بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
وبين المصدر أن بلورة أي قرار جديد بخصوص دوام المدارس سيكون من اختصاص اللجنة المشتركة التي تضم ممثلي ديوان الخدمة المدنية إلى جانب ممثلي وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية و«القوى العاملة»، مشيرا إلى اجتماع قريب جدا للجنة. من الأهمية ذكر ان «الديوان» أقر 4 فترات لدوام الموظفين وهو المعمول به حاليا.
MENAFN05092023000130011022ID1107012581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.