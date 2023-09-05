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المانع لقياديي التربية الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

9/5/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع مع قيادات وزارة التربية بمكتبه، وذلك للاطلاع على استعدادات الـوزارة والـمـنـاطـق التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتابع الوزير آخر الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية متمثلة في المناطق التعليمية من تجهيز المدارس وصيانتها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات والوقوف عليها وتسهيلها في أسرع وقت. وشدد المانع على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات استعدادا لاستقبال المعلمين والمتعلمين للعام الدراسي الجديد والعمل كأسرة واحدة والحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكاملة تحفز الطلاب على التحصيل الدراسي الإيجابي والإبداع والابتكار، للتعليم وتطوير المنظومة التعليمية في الكويت. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير شدد على أهمية مصارحته وعدم إخفاء أي شيء عنه.ولفتت المصادر إلى ان الوزير أكد كذلك على أهمية متابعة جهوزية المدارس وضرورة توفير كل متطلبات عملها وعدم وجود أي معوقات، مشيرة إلى ان المسؤولين بينوا للوزير كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في عملهم، ولفتت إلى ان الوزير دعاهم إلى العمل كأسرة واحدة.
وأشارت المصادر الى المسؤولين أكدوا للوزير أن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يدعو للقلق حول انطلاقة العام الدراسي.
من جانبها، دعت وكيلة التعليم العام بالإنابة أنوار الحمدان المناطق التعليمية إلى ضرورة تسهيل مهمة الأطباء والهيئة التمريضية للقيام بالأعمال المنوطة بهم.
وقالت الحمدان في تعميم أصدرته وتلقت «الأنباء» نسخة منه «انه في إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2023 بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمدارس الجديدة والحفاظ على جاهزية العيادات الموجودة للطلبة في المدارس بوزارة التربية برجاء التعميم على جميع المدارس لاتخاذ ما يلزم بشأن تسهيل دخول أطباء الصحة المدرسية والهيئة التمريضية بالإضافة إلى المثقفات الصحيات الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة إلى جميع المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد للقيام بتنفيذ المهام المنوطة بهم.

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