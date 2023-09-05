

جنان بوشهري: عقد اجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة تجاه حكم المحكمة العراقية خطوة سليمة

أسامة الشاهين: إبطال المحكمة العراقية إجراءات تصديق اتفاقية «خور عبدالله» مرفوض

خالد الطمار: على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث تداعيات قرار المحكمة بالعراق

مبارك الطشه: على وزارة الخارجية مطالبة الأطراف العراقية بالالتزام ‏ بما تم الاتفاق عليه

حسن جوهر: تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة

عبدالكريم الكندري: عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي انتهاك لقرارات مجلس الأمن

عبدالله المضف: نؤكد على أن حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية ‏وقرارات مجلس الأمن

فهد المسعود: ‏أطالب وزير الخارجية باتخاذ الموقف اللازم والواضح حيال قرار المحكمة العراقية د.بدر الملا: ‏التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق يستوجب رد فعل واضحاً



رشيد الفعم - سلطان العبدان

طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الحكومة باتخاذ موقف حاسم تجاه حكم المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في خور عبدالله.

ورفض النواب هذا الحكم معتبرين إياه تطورا خطيرا في العلاقات الكويتية -العراقية وتقضية ترسيم الحدود.

فمن جهته، قال أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه انه ‏يجب على وزارة الخارجية أن تتحرك بجدية‏ في ملف الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق، وأن تطالب الأطراف العراقية بضرورة الالتزام ‏ بما تم الاتفاق عليه في هذا الجانب‏ بعيدا عن أي نوايا أخرى‏ قد تضر هذا الملف وتعكر صفو العلاقات.

من ناحيته، انتقد النائب د.حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة الكويت ولا من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، والتي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وأكد جوهر أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة الكويت الخارجية كان ولايزال متسقا مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.

ولفت جوهر إلى أنه قد تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.

من جانبه، اعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت لا قيمة له على المستوى الدولي.

ورأى الكندري أن «قرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسمة وتحديدا ما يتعلق بالعلامة البحرية 162».

ولفت إلى أن الاتفاقية تم التصديق عليها ببغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.

وقال إن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير إلى نوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن تواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي.

ووصف ما حدث بأنه تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية، مشددا على أن التعامل مع ما يجري يجب أن يكون حازما جدا.

‏وذكر أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالإضافة لكونه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.

ودعا الكندري رئيس الحكومة إلى مطالبة نظيره العراقي بإعادة تقديم الاتفاقية للتصديق عليها من جديد إن كانت نوايا العراق سليمة تجاهنا، مطالبا «الخارجية الكويتية» بإعلان موقفها تجاه هذا الحكم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف إنه ‏بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد على ان حدودنا راسخة وفقا للمواثيق الدولية ‏وقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن ‏ما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم ‏خصوصا أننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمسائل الحدودية، مضيفا «بصفتي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية سأوجه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية».

من ناحيتها، قالت النائبة د.جنان بوشهري إن ‏قرار الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعقد اجتماع بحضور وزارة الخارجية لمتابعة إجراءات وخيارات الحكومة تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية خطوة في الاتجاه السليم لتفعيل الرقابة والمتابعة البرلمانية لاسيما أن المسألة تتعلق بالأمن الوطني والحدود البحرية مع العراق.

بدوره، قال النائب فهد المسعود إن ‏سيادة الكويت وسلامة حدودها وأراضيها خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه، مطالبا وزير الخارجية باتخاذ الموقف اللازم والواضح حيال قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، ونسف القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن.

من جانبه، قال النائب د.بدر الملا إن ‏التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كان يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية الكويتية.

وبين أنه سيوجه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن الاتفاقية قائمة، وإلغاء إجراءات تصديقها لا يلغيها، ويستوجب استكمالا عراقيا عاجلا للإجراءات.

‏وأضاف: ان الاتفاقية صدرت تطبيقا لوقائع تاريخية وقانونية ثابتة مثل قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993، ورسائل 1963 المتبادلة، ومعاهدة 1913 العثمانية الإنجليزية، وغيرها كثير، لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها.

‏وأكد الشاهين أن إبطال المحكمة العليا العراقية ـ بطلب نواب عراقيين ـ إجراءات تصديق اتفاقية خور عبدالله مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما.

من جهته، قال النائب خالد الطمار إن على الحكومة متمثلة في وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالعراق وإطلاع الشعب على ما تؤول إليه تلك الأحكام، فاحترام الاتفاقيات الدولة واجب ولا يمكن السكوت عنه.