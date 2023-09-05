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متابعة الأداء الحكومي برنامج الحكومة يتضمن إطارا لمراجعة الرواتب وربط إنتاجية الموظفين بالحوافز والترقيات

9/5/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد فيديو تضمن أبرز ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2023-2027 في قطاعات الإسكان والنقل والمواصلات والخدمـــات اللوجستيـــة والترفـيه، والتكنولوجيا والمعلومات والطاقة المتجددة، اضافة إلى برامج النمو الاقتصادي المستدام، ومراجعة رواتب موظفي القطاع العام، ورفع إنتاجية موظفي الدولة، والاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة ورفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، ورعاية صحية متقدمة.
وفيما يلي التفاصيل:
1- قطاع الإسكان:
٭ أراض سكنية:
توزيع عدد 15094 أرض سكنية في مناطق جنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان.
٭ أذونات البناء:
توزيع عدد 42932 إذن بناء في 3 مناطق، هي جنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان وجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.
2- قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية:
٭ مشروع مطار الكويت الجديد T2.
مبنى مطار الكويت الجديد T2 مقام على 708 آلاف متر مربع ويضم 51 بوابة ركوب ومواقف طائرات ومصمم لاستيعاب 25 مليون مسافر سنويا مع إمكانية استيعاب وتحميل 21 طائرة من طراز A380.
٭ مشروع ميناء مبارك الكبير
مجهز لاستحداث 4 أرصفة في المرحلة الأولى و20 رصيفا في المرحلتين الثانية والثالثة.
٭ مشروع خط السكة الحديدية
يهدف الى تدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة.
3- قطاع الترفيه
٭ مشروع المدينة الترفيهية
المشروع يوفر فرص عمل من 3000 إلى 4000 بحلول عام 2035، والتي تضم مدينة الملاهي بحجم 200 ألف متر مربع.
٭ تطوير جزيرة فيلكا
الجزيرة تسهم بنحو 60 إلى 80 مليون دينار في الناتج المحلي وتوفر من 2000 إلى 3000 فرصة عمل بحلول عام 2035.
4- قطـــاع الاتصــــالات والتكنولوجيا
٭ تأسيس شركة بريد الكويت، وتأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص.
5- قطاع الطاقة المتجددة:
٭ إطلاق آلية فعالة للوصول إلى إنتاج 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 هذا بالإضافة إلى تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف (بالتعاون مع شركة أسمنت الكويت).
٭ ممكنات النمو الاقتصادي المستدام
1036 قسيمة صناعية على القطاعات الصناعية و350 قسيمة صناعية وحرفية لدعم صغار المستثمرين.
6 - خلق فرص العمل وبناء القدرات
٭ برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة
من خلال وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام وتطبيق برنامج إدارة الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والترقيات الإدارية، وإنشاء مركز لاختبارات القبول القياسية للوظائف الحكومية والتدريب الفني لموظفي القطاع العام.
7- برنامج الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة - رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي
سيتم من خلاله تصميم وإنشاء عدد 3 استادات رياضية بمعايير عالمية في مختلف المحافظات، وتدشين مركز تعليمي ثقافي ترفيهي في شارع عبدالله الأحمد.
٭ برنامج رعاية صحية متقدمة
٭ تدشين مــركز طبـــي متخصص لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل مدمني المخدرات.

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