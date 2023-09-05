العبدالهادي مديرا بالتكليف لمكتب وزير التجارة والنزهان مديرا لـ الرقابة التجارية
التاريخ
9/5/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» ان قرارات تدوير أصدرتها وزارة التجارة والصناعة تتضمن تكليف خالد العبدالهادي مديرا لإدارة مكتب وزير التجارة، بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة العلاقات العامة، ونقل مدير إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع منصور النزهان إلى إدارة الرقابة التجارية. وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن وزير التجارة يهدف إلى تطوير أداء قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نظرا لدور هذا القطاع المهم في مراقبة الأسواق المحلية ورصدها لمواجهة المخالفات والغش التجاري والارتفاعات المصطنعة في الأسعار وتطبيق قوانين وزارة التجارة بهدف حماية المستهلكين.
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