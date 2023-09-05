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العبدالهادي مديرا بالتكليف لمكتب وزير التجارة والنزهان مديرا لـ الرقابة التجارية

9/5/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» ان قرارات تدوير أصدرتها وزارة التجارة والصناعة تتضمن تكليف خالد العبدالهادي مديرا لإدارة مكتب وزير التجارة، بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة العلاقات العامة، ونقل مدير إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع منصور النزهان إلى إدارة الرقابة التجارية. وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن وزير التجارة يهدف إلى تطوير أداء قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نظرا لدور هذا القطاع المهم في مراقبة الأسواق المحلية ورصدها لمواجهة المخالفات والغش التجاري والارتفاعات المصطنعة في الأسعار وتطبيق قوانين وزارة التجارة بهدف حماية المستهلكين.

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