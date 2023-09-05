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منع ضباط وعسكريي الشرطة من السفر إلى 7 بلدان إلا بإذن

9/5/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تعميما ينص على منع السفر لقوة الشرطة من الضباط والعسكريين إلى كل من إيران واليمن وأفغانستان ولبنان وسورية والعراق والسودان إلا بعد الحصول على إذن مسبق من جهة العمل.
وشدد التعميم على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدا أن التعميم هدفه حماية أمن رجال قوة الشرطة من المخاطر وكإجراء وقائي بسبب ما تشهده هذه الدول من اضطرابات أمنية.

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