منع ضباط وعسكريي الشرطة من السفر إلى 7 بلدان إلا بإذن

منع ضباط وعسكريي الشرطة من السفر إلى 7 بلدان إلا بإذن
التاريخ
9/5/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تعميما ينص على منع السفر لقوة الشرطة من الضباط والعسكريين إلى كل من إيران واليمن وأفغانستان ولبنان وسورية والعراق والسودان إلا بعد الحصول على إذن مسبق من جهة العمل.
وشدد التعميم على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدا أن التعميم هدفه حماية أمن رجال قوة الشرطة من المخاطر وكإجراء وقائي بسبب ما تشهده هذه الدول من اضطرابات أمنية.
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