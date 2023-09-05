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فيديو||“مساواة” يعقد لقاءً في رام الله وغزة حول :“الانتخابات حق قانوني ودستوري أصيل

9/5/2023 7:13:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network )

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