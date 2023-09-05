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تحذير لهذه الفئة من شرب الماء بكثرة

9/5/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود أمراض تستدعي من المصابين بها توخي الحذر عند شرب الماء، لأن الإفراط فيه يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.
وقال موافي إن الجسم السليم الخالي من الأمراض لا يخزن الماء، مهما كانت الكمية المستهلكة منه، ويرجع السبب إلى قدرته على طرد المياه الزائدة عن حاجته عن طريق البول والعرق والتنفس والبراز.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن احتباس السوائل بالجسم -في صورة تورم القدمين واستسقاء البطن- من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى والكبد.
وأوضح أن هؤلاء المرضى إذا أفرطوا في شرب الماء، قد تتدهور حالتهم الصحية، لذلك يجب عليهم مراجعة الطبيب المعالج، ليحدد لهم الكمية الآمنة منه في اليوم.

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