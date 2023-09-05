تحذير لهذه الفئة من شرب الماء بكثرة

تحذير لهذه الفئة من شرب الماء بكثرة
التاريخ
9/5/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود أمراض تستدعي من المصابين بها توخي الحذر عند شرب الماء، لأن الإفراط فيه يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.
وقال موافي إن الجسم السليم الخالي من الأمراض لا يخزن الماء، مهما كانت الكمية المستهلكة منه، ويرجع السبب إلى قدرته على طرد المياه الزائدة عن حاجته عن طريق البول والعرق والتنفس والبراز.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن احتباس السوائل بالجسم -في صورة تورم القدمين واستسقاء البطن- من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى والكبد.
وأوضح أن هؤلاء المرضى إذا أفرطوا في شرب الماء، قد تتدهور حالتهم الصحية، لذلك يجب عليهم مراجعة الطبيب المعالج، ليحدد لهم الكمية الآمنة منه في اليوم.
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