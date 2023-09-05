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أعراض ارتفاع الكوليسترول- 7 علامات تظهر في المعدة

9/5/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع مشكلات الجهاز الهضمي، لأنها قد تكون علامات تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع الكوليسترول بالدم.
أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجهاز الهضمي


الكبد هو العضو الحيوي المسؤول بالجسم عن إنتاج الكوليسترول، فإذا أنتجه بكميات تتجاوز المعدل الطبيعي، ستواجه الصفراء صعوبة كبيرة في تفتيته، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.
والجدير بالذكر أن 80% من مرضى حصوات المرارة لا يعرفون أنهم مصابون بها، و20% فقط يشعرون بآلام مفاجئة في البطن، عادةً ما تكون شديدة.
وتصبح آلام البطن دليلًا على الإصابة بحصوات المرارة، إذا كان يشعر بها المريض في الجزء العلوي القريب من الحجاب الحاجز، وتستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات.
وقد يمتد تأثير آلام البطن الناتجة عن حصوات المرارة إلى مناطق أخرى بالجسم، مثل أسفل الظهر والكتف الأيمن، كما يصاحبها الأعراض التالية:
- الغثيان.
- القيء.
- انتفاخ البطن.
- عسر الهضم.
- الغازات.
- عدم تحمل الأطعمة الدسمة.

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