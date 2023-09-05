أعراض ارتفاع الكوليسترول- 7 علامات تظهر في المعدة

أعراض ارتفاع الكوليسترول- 7 علامات تظهر في المعدة
التاريخ
9/5/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع مشكلات الجهاز الهضمي، لأنها قد تكون علامات تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع الكوليسترول بالدم.
أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجهاز الهضمي
الكبد هو العضو الحيوي المسؤول بالجسم عن إنتاج الكوليسترول، فإذا أنتجه بكميات تتجاوز المعدل الطبيعي، ستواجه الصفراء صعوبة كبيرة في تفتيته، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.
والجدير بالذكر أن 80% من مرضى حصوات المرارة لا يعرفون أنهم مصابون بها، و20% فقط يشعرون بآلام مفاجئة في البطن، عادةً ما تكون شديدة.
وتصبح آلام البطن دليلًا على الإصابة بحصوات المرارة، إذا كان يشعر بها المريض في الجزء العلوي القريب من الحجاب الحاجز، وتستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات.
وقد يمتد تأثير آلام البطن الناتجة عن حصوات المرارة إلى مناطق أخرى بالجسم، مثل أسفل الظهر والكتف الأيمن، كما يصاحبها الأعراض التالية:
- الغثيان.
- القيء.
- انتفاخ البطن.
- عسر الهضم.
- الغازات.
- عدم تحمل الأطعمة الدسمة.
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