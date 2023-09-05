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احتباس السوائل بالجسم- متى يشير إلى هذا المرض الخطير!

9/5/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعاني البعض من احتباس في السوائل بالجسم، قد يحدث نتيجة اتباع نمط غذائي غير صحي أو مشكلة بالكلى، وفي بعض الحالات قد يكون علامة على الإصابة بقصور القلب.
احتباس السوائل بالجسم وقصور القلب


الإصابة بقصور القلب أو أي مشكلة صحية تؤثر على عضلة القلب تتسبب في وإعاقة ضخ الدم للأعضاء، وبالتالي يصعب التخلص من السوائل في الجسم، فتترسب في الساقين أو على البطن، أو الرئة أو المخ، وغيرها من الأعضاء الحيوية وقد تشمل أعضاء الجسم بأكمله.
يمكن أن يتخذ تراكم السوائل الزائدة في الجسم أشكالًا مختلفة، بدءًا من انتفاخ البطن وتورم الكاحلين إلى الغثيان والسعال المستمر والتعب.
يميل البعض في البداية إلى تجاهل تلك المشكلات اعتقادًا أنها لا علاقة لها القلب، إلا أن احتباس السوائل أحد العلامات الرئيسية لقصور القلب.
قد يبدأ قصور القلب بإصابة ناجمة عن نوبة قلبية أو يتطور نتيجة لتلف الصمامات أو العدوى، وفي كثير من الأحيان يكون نتاج سنوات من المعاناة مع ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين.
عند الإصابة بقصور القلب يدور الدم عبر القلب والجسم بشكل أبطأ، وتكون الخلايا متعطشة للأكسجين والمواد المغذية للتعويض، يخضع القلب لسلسلة من التحولات الهيكلية، وهناك عمليات فيزيائية أخرى تلعب دورًا أيضًا. عندما تكتشف الكلى انخفاض تدفق الدم، فإنها تقوم بتنشيط الهرمونات التي تحفز الجسم على الاحتفاظ بالسوائل والصوديوم في محاولة لزيادة حجم الدم في الدورة الدموية.
أعراض تراكم السوائل بالجسم
تغير الوزن هو أول علامة على وجود مشكلة في توازن السوائل، ومع ذلك قد تظهر أعراض مثل:
-السعال.
-ضيق التنفس.
-البراز الرخو.
-الغثيان.
-الشعور بالتعب.
تراكم السوائل عملية تدريجية في الدورة الدموية الطبيعية، هناك ترشيح مستمر للسائل من الحيز داخل الأوعية إلى الأنسجة. يتم بعد ذلك تصريف أي سائل تمت تصفيته بواسطة الأوعية اللمفاوية. تتطور الوذمة المحيطية القلبية الصريحة لأن احتباس السوائل يؤدي إلى زيادة في الضغط داخل الأوعية الدموية وزيادة متناسبة في معدل الترشيح، والذي يتجاوز في النهاية قدرة الأوعية اللمفاوية على تصريف السوائل بعيدًا.

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