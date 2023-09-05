فيضانات هائلة تغمر الطرقات في تركيا

فيضانات هائلة تغمر الطرقات في تركيا
التاريخ
9/5/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- شهدت مدينة اسطنبول التركية مساء اليوم الثلاثاء، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم المياه الهائل المتجمع في الطرقات، حيث حاصرت المياه المواطنين، وشكلت فيضانات غمرت السيارات وجرفتها.
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