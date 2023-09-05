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فيضانات هائلة تغمر الطرقات في تركيا

9/5/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت مدينة اسطنبول التركية مساء اليوم الثلاثاء، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم المياه الهائل المتجمع في الطرقات، حيث حاصرت المياه المواطنين، وشكلت فيضانات غمرت السيارات وجرفتها.

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