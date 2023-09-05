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استئناف الرحلات الجوية المباشرة من سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ

9/5/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، أنها ستستأنف الرحلات الجوية من مدينة سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بدءًا من 2 أكتوبر المقبل.

وسيتم تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ أربع مرات في الأسبوع - أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وستكون المغادرة من سوتشي الساعة 17:00 الوصول الساعة 20:35، ورحلات العودة في الساعة 22:10.
وسيكون من الممكن الطيران من سوتشي إلى الغردقة ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والخميس الساعة 12:00 ظهرا، ويوم الأحد الساعة 14:00 ظهرا، ورحلات العودة من الغردقة إلى سوتشي في الساعة 17:00 يوم الخميس، الساعة 17:10 يوم الثلاثاء والساعة 18:40 يوم الأحد.

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