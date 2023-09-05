استئناف الرحلات الجوية المباشرة من سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ
التاريخ
9/5/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، أنها ستستأنف الرحلات الجوية من مدينة سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بدءًا من 2 أكتوبر المقبل.
وسيتم تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ أربع مرات في الأسبوع - أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وستكون المغادرة من سوتشي الساعة 17:00 الوصول الساعة 20:35، ورحلات العودة في الساعة 22:10.
وسيكون من الممكن الطيران من سوتشي إلى الغردقة ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والخميس الساعة 12:00 ظهرا، ويوم الأحد الساعة 14:00 ظهرا، ورحلات العودة من الغردقة إلى سوتشي في الساعة 17:00 يوم الخميس، الساعة 17:10 يوم الثلاثاء والساعة 18:40 يوم الأحد.
MENAFN05092023000208011052ID1107012460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.