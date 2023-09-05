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رومانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات بمحطة وقود إلى 5

9/5/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت قناة Digi 24 اليوم الثلاثاء بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات التي وقعت في إحدى محطات الوقود بمدينة كريفيديا في رومانيا في شهر أغسطس الماضي إلى 5 أشخاص.
ووفقا للقناة توفي الشخص الخامس وهو مواطن نيبالي في مشفى باغداسار أرسيني في بوخارست متأثرا بإصابته جراء الانفجار.
وذكرت القناة: "توفي صباح اليوم الثلاثاء أحد المدنيين الذين أصيبوا في الانفجار الأول في كريفيديا في شهر أغسطس الماضي، وهو مواطن نيبالي يعمل في محطة الوقود"، مشيرة إلى إصابته بحروق بليغة في جسده تقدر ب95%.
ووقع الانفجار الأول حوالي الساعة 19.30 بتوقيت موسكو، ما تسبب بشل حركة المرور في المنطقة. وبالرغم من جهود رجال الإطفاء، امتدت النيران إلى خزانات الغاز الأخرى، مسببة عدة انفجارات أخرى، وتم إخماد الحريق في اليوم التالي.
وقام رجال الإنقاذ بإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من منطقة الخطرة التي بلغ نصف قطرها 700 متر، وتم إنشاء كتيبة متخصصة لمواجهة الأزمة، كما تمت الاستعانة بخبراء من وزارة البيئة كلفوا بمراقبة جودة الهواء.

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