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مسؤول أوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت!

9/5/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الحرب العالمية الثالثة بدأت، وهي تجري الآن في أوكرانيا.
وقال دانيلوف خلال منتدى كييف للأمن، يوم الثلاثاء، إن "إصرار جميع مواطنينا يثبت أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في الناتو. ونحن سنعزز الحلف، وإن الأحداث التي ستتطور في العالم لن تتوقف".

وتابع: "إذا كان أحد يعتبر أن الحرب العالمية الثالث لم تبدأ، فهذا خطأ كبير. لقد بدأت ومستمرة منذ فترة معينة في مرحلتها الهجينة، والآن دخلت في مرحلتها الفعالة. وإذا كان أحد يعتبر أن هذه هي تسوية الحسابات بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذا خطأ والأمر أكثر تعقيدا بكثير".

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