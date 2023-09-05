وقالت الوزارة: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، وذلك عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدهم الخسائر الفادحة.