الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
التاريخ
9/5/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد.
وقالت الوزارة: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".
وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، وذلك عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدهم الخسائر الفادحة.
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