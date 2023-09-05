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«الأب المؤسس»

9/5/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((معرض الشيخ زايد)) بمركز زايد للدراسات والبحوث، يحتوي على العديد من الصور التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويتضمن أكبر عدد من طوابع بريد الإمارات مشكلة صورة ((الأب المؤسس))، حيث دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كأكبر فسيفساء من الطوابع بعرض أربعة أمتار، وطول ستة أمتار.

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