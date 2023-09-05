«الأب المؤسس»

«الأب المؤسس»
التاريخ
9/5/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
((معرض الشيخ زايد)) بمركز زايد للدراسات والبحوث، يحتوي على العديد من الصور التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويتضمن أكبر عدد من طوابع بريد الإمارات مشكلة صورة ((الأب المؤسس))، حيث دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كأكبر فسيفساء من الطوابع بعرض أربعة أمتار، وطول ستة أمتار.
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