جينان جديدان يقاومان العلاج الكيميائي

جينان جديدان يقاومان العلاج الكيميائي
التاريخ
9/5/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
توصّل علماء في جامعة كوين ماري البريطانية، إلى جينين جديدين يساعدان في مقاومة مرضى سرطان الرأس والرقبة للعلاج الكيميائي.
كما توصل البحث الجديد الذي نُشر في مجلة ((السرطان الجزيئي))، إلى أنَّ إسكات أي من الجينين يمكن أن يجعل الخلايا السرطانية التي لم تكن تستجيب سابقاً للعلاج الكيميائي تستجيب له لاحقاً. ويمكن للجينين الجديدين أن يكون لهما فاعلية في معظم أنواع السرطان البشرية، مما يعني أن النتائج يمكن أن تمتد إلى سرطانات أخرى ذات مستويات مرتفعة من الجينات.
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