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جينان جديدان يقاومان العلاج الكيميائي

9/5/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصّل علماء في جامعة كوين ماري البريطانية، إلى جينين جديدين يساعدان في مقاومة مرضى سرطان الرأس والرقبة للعلاج الكيميائي.

كما توصل البحث الجديد الذي نُشر في مجلة ((السرطان الجزيئي))، إلى أنَّ إسكات أي من الجينين يمكن أن يجعل الخلايا السرطانية التي لم تكن تستجيب سابقاً للعلاج الكيميائي تستجيب له لاحقاً. ويمكن للجينين الجديدين أن يكون لهما فاعلية في معظم أنواع السرطان البشرية، مما يعني أن النتائج يمكن أن تمتد إلى سرطانات أخرى ذات مستويات مرتفعة من الجينات.

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