أرقام عشوائية تعزز الأمن السيبراني

أرقام عشوائية تعزز الأمن السيبراني
التاريخ
9/5/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يمكن أن يكون تبادل المعلومات الرقمية أكثر أماناً وأرخص وأكثر صداقة للبيئة بمساعدة نوع جديد من مولدات الأرقام العشوائية للتشفير التي تم تطويرها في جامعة لينشوبينغ بالسويد، وتسهم في تحسين الأمن السيبراني. ويعتقد الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة أن التكنولوجيا الجديدة تمهد الطريق لنوع جديد من الاتصال الكمي.
وتوفر الأنواع المختلفة من مولدات الأرقام العشوائية مستويات مختلفة من الأمان، وتعتمد طريقة الأجهزة التي توفر أفضل عشوائية على الظواهر الكمومية - ما يسميه الباحثون مولد الأرقام العشوائية الكمومية. ونجح فريق بحثي بتطوير نوع جديد من الأرقام العشوائية الكمومية، يمكن استخدامه للتشفير.
MENAFN05092023000110011019ID1107012451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.