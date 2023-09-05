أرقام عشوائية تعزز الأمن السيبراني

يمكن أن يكون تبادل المعلومات الرقمية أكثر أماناً وأرخص وأكثر صداقة للبيئة بمساعدة نوع جديد من مولدات الأرقام العشوائية للتشفير التي تم تطويرها في جامعة لينشوبينغ بالسويد، وتسهم في تحسين الأمن السيبراني. ويعتقد الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة أن التكنولوجيا الجديدة تمهد الطريق لنوع جديد من الاتصال الكمي.

وتوفر الأنواع المختلفة من مولدات الأرقام العشوائية مستويات مختلفة من الأمان، وتعتمد طريقة الأجهزة التي توفر أفضل عشوائية على الظواهر الكمومية - ما يسميه الباحثون مولد الأرقام العشوائية الكمومية. ونجح فريق بحثي بتطوير نوع جديد من الأرقام العشوائية الكمومية، يمكن استخدامه للتشفير.