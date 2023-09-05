تحدٍ على «تيك توك» ينهي حياة مراهق

توفي المراهق الأمريكي هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد مشاركته في تحدٍ على ((تيك توك)) لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية.

وأكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفي في منزله في الأول من سبتمبر، بحضور الشرطة والمسعفين.

وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: ((كان هاريس بمثابة النور، لقد كان شاباً ذكياً وغريب الأطوار، وموهوباً بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة)).

ولم تقدم الشرطة على الفور سبباً رسمياً للوفاة، وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جارٍ.

وتم تصنيع الرقائق من فلفل ((كارولاينا ريبر)) و((ناغا فايبر))، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.

وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم، وفقاً لمقياس سكوفيل، وهو مقياس قوة الطعم الحار.

ويقول خبراء الصحة إن التحدي يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.