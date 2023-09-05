التدخين يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

التدخين يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب
التاريخ
9/5/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
اكتشف علماء جامعة أرهوس الدنماركية، أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب. وتشير مجلة ((آكتا بسيخاتريا سكاندينافيكا))، إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 350 ألف شخص. واكتشفوا أن الشخص يبدأ بالتدخين عادة قبل سن العشرين، ويصاب باضطرابات نفسية في عمر 30-60 عاماً.
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