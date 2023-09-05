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التدخين يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

9/5/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف علماء جامعة أرهوس الدنماركية، أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب. وتشير مجلة ((آكتا بسيخاتريا سكاندينافيكا))، إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 350 ألف شخص. واكتشفوا أن الشخص يبدأ بالتدخين عادة قبل سن العشرين، ويصاب باضطرابات نفسية في عمر 30-60 عاماً.

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