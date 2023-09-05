ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء

شهدت صحراء نيفادا الأمريكية ازدحاماً مرورياً غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر ((بيرنينغ مان)) الذي يقام في مدينة بلاك روك. وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

وحضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعاً، أكثر من 70 ألف شخص، الذي انطلقت فعالياته في 28 أغسطس الماضي واستمر حتى 4 سبتمبر الجاري. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنوياً خصيصاً للمهرجان في صحراء نيفادا.

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس ((كورونا)).