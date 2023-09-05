ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء
التاريخ
9/5/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
شهدت صحراء نيفادا الأمريكية ازدحاماً مرورياً غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر ((بيرنينغ مان)) الذي يقام في مدينة بلاك روك. وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.
وحضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعاً، أكثر من 70 ألف شخص، الذي انطلقت فعالياته في 28 أغسطس الماضي واستمر حتى 4 سبتمبر الجاري. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.
ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنوياً خصيصاً للمهرجان في صحراء نيفادا.
ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس ((كورونا)).
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