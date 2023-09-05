الإمارات.. فعاليات تعبق بأصالة التراث على مدار العام

تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالتراث بأنواعه ومجالاته المختلفة، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بما يمثله من مصدر إلهام حيوي لأبناء المجتمع يحفزهم على مزيد من العطاء من أجل مواصلة ما بدأه الأجداد والآباء، والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتمثل المهرجانات والمعارض والمسابقات التراثية المتنوعة التي تشهدها كافة إمارات الدولة على مدار العام، إحدى أبرز وسائل الإبقاء على التراث الثقافي حاضراً في عقول وقلوب الأجيال الجديدة.

وتنم أبوظبي سنوياً مجموعة كبيرة من الفعاليات التراثية ومن أبرزها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يعد منصة للتعريف بثقافة دولة الإمارات وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية.ويمثل مهرجان الحصن تعبيراً حياً عن ثقافة إمارة أبوظبي، واحتفالاً بتراثها الغني يقام سنوياً في موقع الحصن الذي يضم ((قصر الحصن)) المبنى الأهم في تاريخ العاصمة وذاكرتها.

((دبي وتراثنا الحي))

بدورها تشهد إمارة دبي سنوياً مجموعة واسعة من الأحداث التي تعنى بحماية وتعزيز التراث ومنها سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبات موعداً يترقبه أهل الإمارات نظراً لما يجسده من صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد.

ويعتبر ((مهرجان دبي وتراثنا الحي)) من أهم الأنشطة التي نجحت في رفع مستوى الوعي حول أصول التراث المادي وغير المادي لدولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على قيمه الغنية بين جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على أبرز الحرف اليدوية التقليدية في الدولة.

وفي إمارة الشارقة، تنطلق في شهر مارس من كل عام فعاليات ((أيام الشارقة التراثية)) التي أسهمت عبر دوراتها المتعاقبة في إبراز القيم الجمالية لمفردات التراث الإماراتي، وعناصره. وانطلقت مساء الخميس الماضي في مدينة دبا الحصن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان المالح والصيد البحري أحد أبرز المهرجانات التراثية والسياحية.

ومنذ انطلاقته في عام 2011 حقق مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل شهرة واسعة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء، وتحول إلى حدث سنوي غني بالفعاليات الثقافية والزراعية. وفي إمارة أم القيوين يترقب عشاق الرياضات التراثية سنوياً فعاليات مهرجان أم القيوين لسباقات للهجن العربية الأصيلة، الذي يشهد مشاركة محلية وعربية واسعة في منافساته التي تعد جزءاً من موروث الإمارات الأصيل.

وشكلت فعاليات أيام رأس الخيمة التراثية في موسمها الأول في ديسمبر الماضي حدثاً تراثياً بارزاً وإضافة نوعية للمشهد الثقافي بشكل عام في إمارة رأس الخيمة، ومنصة لإحياء التراث الثقافي المادي وغير المادي من أجل تعزيزه في نفوس الشباب وإبراز التنوع التراثي والثقافي في الإمارة. وتجسد بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تقام سنوياً بجانب قلعة الفجيرة التاريخية جانباً من العناية الفائقة التي توليها الإمارات للخيل ورياضة الفروسية على وجه الخصوص.