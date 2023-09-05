«منصة تعبير».. ملتقى إبداعي يدعم الحراك الثقافي

موسم ثقافي ثري تطل به هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، تحتفي من خلاله بالمبدعين والمثقفين وتجاربهم الاستثنائية، وتفتح الآفاق واسعة أمامهم عبر سلسلة من الملتقيات والورش الأدبية والنقاشات المتنوعة التي تقدمها عبر ((منصة تعبير)) المبتكرة، التي تجمع تحت مظلتها كلاً من ((الملتقى الرقمي للنشر))، و((الطاولة الأدبية))، و((ملتقى تعبير الأدبي)).

وتسعى الهيئة من خلال المنصة الجديدة إلى دعم الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، وتعزيز دور الأدب على الساحة المحلية بشتى أصنافه؛ الشعر والرواية والقصة القصيرة، وغيرها، إلى جانب تفعيل التواصل بين الكتّاب والأدباء والشعراء، وتسليط الضوء على أعمالهم وإنتاجاتهم الأدبية وأفكارهم وتطلعاتهم المختلفة للقطاع الثقافي والإبداعي.

ويأتي إطلاق ((دبي للثقافة)) لـ ((منصة تعبير)) في وقت بدأت فيه الاستعدادات لعقد أولى فعاليات ((الطاولة الأدبية)) التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد غداً، تحت عنوان ((النهوض بحضور الكاتب الإماراتي في الجوائز الأدبية)) بمشاركة الكاتب والروائي عبيد بوملحة، والكاتبة عائشة سلطان، والناقد الأدبي الدكتور صالح الهويدي، والكاتبة شهد الراوي، فيما تدير الجلسة الكاتبة والناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي، حيث تهدف الندوة إلى مناقشة سبل النهوض بالكاتب الإماراتي وتفعيل حضوره في الجوائز الأدبية العربية والعالمية، وإيجاد حلول عملية تمكنه من الارتقاء بمستويات إنتاجه الأدبي لتحقيق تطلعات القطاع الثقافي المحلي.

في حين سيتم عقد الطاولة الأدبية الثانية في 5 أكتوبر المقبل، وستتاح خلالها للمثقفين والأدباء والعاملين في المجال الأدبي مناقشة قضايا القطاع المختلفة.

وفي الوقت نفسه، تستعد ((دبي للثقافة)) أيضاً لعقد النسخة الثانية من ((ملتقى النشر الرقمي)) التي ستقام فعالياتها في 20 سبتمبر الجاري، في مكتبة محمد بن راشد، حيث تهدف الهيئة من خلال الملتقى لتوفير منصة للحوار البنّاء بين الخبراء والمختصين في مجال النشر الرقمي، عبر مجموعة من الحلقات النقاشية الساعية إلى زيادة الوعي بآلية النشر الإلكتروني الآمن وأدواته المتعددة، وتشجيع الكتّاب والناشرين على تبني أساليب الرقمنة المتنوعة وتوظيفها لنشر المعرفة والأدب وإنتاجه بأشكال حديثه قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

في المقابل، تواصل الهيئة استعداداتها لعقد نسخة جديدة من ((ملتقى تعبير الأدبي)) وذلك يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، بهدف تفعيل التواصل بين الأدباء والمثقفين في الدولة، وتحفيزهم على مناقشة شؤون القطاع الثقافي والأدبي. وفي هذا السياق، أشار محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة)) إلى أهمية ((منصة تعبير)) ودورها في تفعيل الحراك الثقافي المحلي، والارتقاء بمكونات القطاع وتطوير أساليب عمله، والمساهمة في اكتشاف المواهب وتنميتها وتحفيز أصحابها على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وقال: ((تحرص ((دبي للثقافة)) على دعم مختلف مكونات القطاع الثقافي والإبداعي في دبي، عبر مد جسور التعاون والتواصل بين المثقفين والرواد في مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب تشجيع الشباب وأصحاب المواهب الأدبية على إطلاق العنان لمخيلاتهم والتعبير عن إمكانياتهم المتنوعة في هذا المجال))، موضحاً أن إطلاق ((منصة تعبير)) يأتي ضمن جهود الهيئة الهادفة إلى تمكين المبدعين، وضمان استدامة حضورهم ومساهمتهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وأوضح الحبسي بأن إيجاد ((منصة تعبير)) يأتي في إطار التزامات ((دبي للثقافة)) بتعزيز ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وإبراز دور الثقافة في استشراف المستقبل.