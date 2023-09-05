«إكسبو دبي» تطلق مهرجان أفلام ذكاء اصطناعي

تقود مدينة إكسبو دبي التطورات في التقنيات الجديدة وتعزز مكانتها مركزاً للابتكار، مع إطلاقها أول مهرجان لأفلام الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو مبادرة رائدة تستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي، وإمكانات توظيف تقنياته لتعزيز السرد القصصي الإبداعي وتطوير قطاع صناعة الأفلام.

وسيكون المهرجان الحدث الأبرز الذي يحتفي بالجمع بين فنون السينما والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتقنية.

ويرسخ مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي مكانة مدينة إكسبو دبي بصفتها وجهة للإبداع والابتكار، ومجتمعاً يركز على المستقبل، ومنصة عالمية للتعاون في الأفكار المميزة.

ينطلق مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتوجيه الدعوة لصانعي الأفلام المحترفين والهواة من جميع أنحاء العالم لتقديم فيلم قصير تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك حتى 1 ديسمبر 2023، وسيتم عرض المشاركات الفائزة في حفل توزيع الجوائز في 29 فبراير المقبل.

تجارب

ويقدم المهرجان بالإضافة إلى المسابقة الرسمية تجارب تفاعلية، وحلقات نقاش تضم خبراء وصناع أفلام وعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ورش عملية تقدم رؤى حول دمج الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، وتوظيفه لتعزيز صناعة السينما.

وستجمع فعاليات مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بين الحضور الفعلي والافتراضي مع موقع إلكتروني مخصص لتمكين الزوار الافتراضيين من استكشاف المهرجان عن بُعد. و

قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: مدينة إكسبو دبي محرك للابتكار ومركز لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي وتطويرها، ونتطلع للترحيب بالمشاركين والزوار ضمن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الذي يجسد مساعي المدينة لجعل الإنسان محور الابتكار التقني.

شغف

وأضافت: المهرجان هو الخطوة الأولى ضمن سلسلة من المبادرات، ويعمل على استكشاف العلاقة بين الإبداع والتقنية، وبين الفكر البشري والذكاء الاصطناعي. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الشغف والخيال الذي يمتلكه الفنانون، ويفتح الباب أمام المتحمسين الذين ربما وجدوا في السابق صعوبة في دخول صناعة السينما. ونحن نتطلع للترحيب بالجميع في هذه الخطوة الجريئة نحو تشكيل مستقبل تتواصل فيه المواهب والتقنية.