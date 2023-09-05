جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق إصداراً جديداً من «هيبا»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق إصدار جديد من مجلة ((هيبا)) بنسخة رقمية بصيغة PDF سهلة القراءة والتصفّح قابلة للتحميل على الموقع الرسمي كما أنها سهلة التداول عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويشمل العدد الجديد ملفاً خاصاً بموسم ((الطبيعة)) وخبايا قصص النجاح والأعمال الفائزة فيه، بما فيها قصة الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى لهذا الموسم، والتي كانت بعدسة المصور البريطانيّ ((هينلي سبيرز)).

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، رئيس تحرير المجلة: نواصل تقديمنا لهذا المشروع المعرفيّ الطموح من خلال الجهود الذاتية لفريق العمل المميز للجائزة، مساهمةً في نشر ثقافة التصوير الضوئي من خلال تناول الأفكار والمدارس والتوجّهات المختلفة في صناعة التصوير محلياً وعالمياً.

وأضاف: هذا الإصدار يُسلّط الضوء على الأعمال الفائزة بموسم ((الطبيعة)) وتفاصيل العمل الجاد خلف قصص النجاح، التي ندرك مفعولها السحريّ على المبدعين الهواة من حيث الإلهام والتحفيز وتعزيز الأمل والثقة الذاتية.