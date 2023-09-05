جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق إصداراً جديداً من «هيبا»

جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق إصداراً جديداً من «هيبا»
التاريخ
9/5/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق إصدار جديد من مجلة ((هيبا)) بنسخة رقمية بصيغة PDF سهلة القراءة والتصفّح قابلة للتحميل على الموقع الرسمي كما أنها سهلة التداول عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية.
ويشمل العدد الجديد ملفاً خاصاً بموسم ((الطبيعة)) وخبايا قصص النجاح والأعمال الفائزة فيه، بما فيها قصة الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى لهذا الموسم، والتي كانت بعدسة المصور البريطانيّ ((هينلي سبيرز)).
وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، رئيس تحرير المجلة: نواصل تقديمنا لهذا المشروع المعرفيّ الطموح من خلال الجهود الذاتية لفريق العمل المميز للجائزة، مساهمةً في نشر ثقافة التصوير الضوئي من خلال تناول الأفكار والمدارس والتوجّهات المختلفة في صناعة التصوير محلياً وعالمياً.
وأضاف: هذا الإصدار يُسلّط الضوء على الأعمال الفائزة بموسم ((الطبيعة)) وتفاصيل العمل الجاد خلف قصص النجاح، التي ندرك مفعولها السحريّ على المبدعين الهواة من حيث الإلهام والتحفيز وتعزيز الأمل والثقة الذاتية.
MENAFN05092023000110011019ID1107012444
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.